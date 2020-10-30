Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном...
Главная / Политика

Пока Трамп призывает к миру, военные США помогают Турции воевать в Карабахе - WarGonzo

30 октября 2020, 20:30  •  128 • Политика
Пока президент США Дональд Трамп призывает к миру, американские военные специалисты выступают на стороне Турции, которая вмешалась в вооружённый конфликт в Карабахе.
Об этом сообщают источники проекта WarGonzo в Стамбуле. Они отметили, что Силы специальных операций США, которые специализируются на информационных войнах, разместили в Турции одно из своих подразделений.
Это подразделение оказывает помощь турецким военным, воюющим в Карабахе, распространяя различные фейки об Армении.
В первую очередь, это касается различного рода вбросов, создания фейковых аккаунтов от лица официальных спикеров Армении, распространение дезинформации посредством социальных сетей, - пишет Telegram-канал WarGonzo.
Предполагается, что эта "информационная" поддержка осуществляется без ведома президента США Дональда Трампа, который чётко обозначил свою позицию, когда призвал обе стороны конфликта сложить оружие и сесть за стол переговоров.
Автор WarGonzo обратил внимание, что некоторые силовые структуры США контролируются демократами. Они проводят собственную политику и иногда открыто саботируют распоряжения президента.
Скриншот:Telegram/WarGonzo
Напомним, что Турция открыто выступает на стороне Азербайджана в военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Некоторые эксперты полагают, что таким образом Анкара, одержимая идеей восстановления Османской империи, хочет распространить своё влияние на Южном Кавказе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
30 октября 2020, 08:35
Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?
30 октября 2020, 13:10
В МИД РФ заявили о причастности Украины к белорусским протестам
30 октября 2020, 15:55
А может, "День Победы" или "Катюшу"? Кикабидзе неуклюже объяснился за русскую песню
30 октября 2020, 08:35
В Великобритании раскол из-за "русского вмешательства": Парламентарии устроили бунт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 14:10
Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
25 октября 2020, 04:50
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе
24 октября 2020, 17:50
"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.