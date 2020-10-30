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Пока Трамп призывает к миру, военные США помогают Турции воевать в Карабахе - WarGonzo
30 октября 2020, 20:30 • 128 • Политика
Пока президент США Дональд Трамп призывает к миру, американские военные специалисты выступают на стороне Турции, которая вмешалась в вооружённый конфликт в Карабахе.
Об этом сообщают источники проекта WarGonzo в Стамбуле. Они отметили, что Силы специальных операций США, которые специализируются на информационных войнах, разместили в Турции одно из своих подразделений.
Это подразделение оказывает помощь турецким военным, воюющим в Карабахе, распространяя различные фейки об Армении.
Предполагается, что эта "информационная" поддержка осуществляется без ведома президента США Дональда Трампа, который чётко обозначил свою позицию, когда призвал обе стороны конфликта сложить оружие и сесть за стол переговоров.
Автор WarGonzo обратил внимание, что некоторые силовые структуры США контролируются демократами. Они проводят собственную политику и иногда открыто саботируют распоряжения президента.
Скриншот:Telegram/WarGonzo
Напомним, что Турция открыто выступает на стороне Азербайджана в военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Некоторые эксперты полагают, что таким образом Анкара, одержимая идеей восстановления Османской империи, хочет распространить своё влияние на Южном Кавказе.
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