Пока Трамп призывает к миру, военные США помогают Турции воевать в Карабахе - WarGonzo

Об этом сообщают источники проекта WarGonzo в Стамбуле. Они отметили, что Силы специальных операций США, которые специализируются на информационных войнах, разместили в Турции одно из своих подразделений.

Это подразделение оказывает помощь турецким военным, воюющим в Карабахе, распространяя различные фейки об Армении.

В первую очередь, это касается различного рода вбросов, создания фейковых аккаунтов от лица официальных спикеров Армении, распространение дезинформации посредством социальных сетей, - пишет Telegram-канал WarGonzo.

Предполагается, что эта "информационная" поддержка осуществляется без ведома президента США Дональда Трампа, который чётко обозначил свою позицию, когда призвал обе стороны конфликта сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Автор WarGonzo обратил внимание, что некоторые силовые структуры США контролируются демократами. Они проводят собственную политику и иногда открыто саботируют распоряжения президента.

Скриншот:Telegram/WarGonzo

Напомним, что Турция открыто выступает на стороне Азербайджана в военном конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Некоторые эксперты полагают, что таким образом Анкара, одержимая идеей восстановления Османской империи, хочет распространить своё влияние на Южном Кавказе.