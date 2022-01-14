Пока США и НАТО думают: Лавров предупредил о готовности России к любому сценарию

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что наша страна готовится к любому сценарию развития событий, пока ждёт ответа от США и НАТО на предложение дать гарантии безопасности.

Во время традиционной пресс-конференции по итогам деятельности МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с жёстких высказываний в адрес Запада. Он подчеркнул, что западные страны способствуют негативному сценарию развития событий, а "в мире накапливается конфликтный потенциал".

В то же время министр предупредил о том, что наша страна "готовится к любому развитию событий", пока ожидает ответа от Соединённых Штатов и НАТО на запрос о гарантиях безопасности. Лавров особо подчеркнул, что если имеется добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда есть возможность найти взаимоприемлемое решение.

Царьград ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова.