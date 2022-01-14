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Пока США и НАТО думают: Лавров предупредил о готовности России к любому сценарию
14 января 2022, 12:20 • 185 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что наша страна готовится к любому сценарию развития событий, пока ждёт ответа от США и НАТО на предложение дать гарантии безопасности.
Во время традиционной пресс-конференции по итогам деятельности МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с жёстких высказываний в адрес Запада. Он подчеркнул, что западные страны способствуют негативному сценарию развития событий, а "в мире накапливается конфликтный потенциал".
В то же время министр предупредил о том, что наша страна "готовится к любому развитию событий", пока ожидает ответа от Соединённых Штатов и НАТО на запрос о гарантиях безопасности. Лавров особо подчеркнул, что если имеется добрая воля и готовность к компромиссам, то всегда есть возможность найти взаимоприемлемое решение.
Царьград ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова.
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