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«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
24 декабря 2020, 02:20 • 3 • Украина
У Украины гораздо больше рисков, из-за которых она как государство может прекратить существование, чем у России, поэтому не надо ждать распада России.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.
«Я бы тут не спешил. Если мы начнем параллели с Украиной проводить, то у нас рисков сильно больше, чем у России. Поэтому пока толстый усохнет, худой два раза сдохнет», – сказал Землянский.
Отметим, что тема грядущего «развала России» является одной из любимых в экспертных кругах Украины.
При этом экс-председатель Верховной рады Владимир Литвин призвал украинцев даже не надеяться на развал РФ и возвращение Крыма.
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