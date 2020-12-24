Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Главная / Украина

«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»

24 декабря 2020, 02:20  •  3 • Украина

У Украины гораздо больше рисков, из-за которых она как государство может прекратить существование, чем у России, поэтому не надо ждать распада России.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

«Я бы тут не спешил. Если мы начнем параллели с Украиной проводить, то у нас рисков сильно больше, чем у России. Поэтому пока толстый усохнет, худой два раза сдохнет», – сказал Землянский.

Отметим, что тема грядущего «развала России» является одной из любимых в экспертных кругах Украины.

При этом экс-председатель Верховной рады Владимир Литвин призвал украинцев даже не надеяться на развал РФ и возвращение Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



3
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
22 декабря 2020, 21:55
Щенячий визг и полные шаровары радости…
22 декабря 2020, 23:45
Как шумеры вскрылись и поторопились...или фэйк от Зеленского...
23 декабря 2020, 00:40
Тракторный майдан в Молдове обещает перепахать центр Кишинёва
22 декабря 2020, 21:55
На Украине в Алексее Гуськове увидели угрозу национальной безопасности
23 декабря 2020, 21:45
"У страха глаза велики": Над Киевом "засекли" русский Су-57
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
18 декабря 2020, 20:45
СНБО Украины: В Харькове поднимаются пророссийские силы
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
19 декабря 2020, 21:30
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбассу
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
20 декабря 2020, 09:25
Китай отомстил: на торговой войне выиграла Россия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.