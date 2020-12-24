«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»

У Украины гораздо больше рисков, из-за которых она как государство может прекратить существование, чем у России, поэтому не надо ждать распада России.Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.«Я бы тут не спешил. Если мы начнем параллели с Украиной проводить, то у нас рисков сильно больше, чем у России. Поэтому пока толстый усохнет, худой два раза сдохнет», – сказал Землянский.Отметим, что тема грядущего «развала России» является одной из любимых в экспертных кругах Украины.При этом экс-председатель Верховной рады Владимир Литвин призвал украинцев даже не надеяться на развал РФ и возвращение Крыма.