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Пока Путин и Байден общаются, Псаки нарезает круги - видео

16 июня 2021, 18:20  •  26 • Политика
Джен Псаки гуляет вокруг виллы La Grange, где проходят переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Пока президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден ведут переговоры, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки нарезает круги вокруг виллы La Grange, где проходит встреча лидеров. Видеозапись моциона главного спикера американской администрации опубликовали в Сети.
На кадрах видно, как Псаки прогуливается вокруг виллы в компании ещё пяти своих коллег. Слышно, как её окрикивают и спрашивают: "Как дела?". Однако пресс-секретарь Белого дома не отвечает и быстро удаляется.
Напомним, что Джен Псаки прославилась ещё на посту пресс-секретаря Госдепа США при президенте Бараке Обаме. Она запомнилась тем, что не могла ответить ни на один вопрос по существу и всё время обещала "уточнить у руководства". С назначением на пост пресс-секретаря Белого дома немногое изменилось.

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