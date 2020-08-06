|
Пока Путин готовит "новый Крым", генералы в США идут против Трампа
06 августа 2020, 02:25 • 33 • Политика
Пока Владимир Путин готовит "новый Крым", генералы в США идут против Дональда Трампа. Как уверяют американские СМИ, российский лидер с целью повышения собственного рейтинга якобы мог замыслить вмешательство в выборы в Белоруссии. В Штатах между тем рискуют пропустить этот "сюрприз" в связи с очередными разногласиями между главой Белого дома и Пентагоном.
Аналитики американского телеканала CNBC считают, что президент РФ Владимир Путин будто бы готовит "большой сюрприз".
Утверждается, что с целью повышения собственного рейтинга, а также для более уверенного контроля над ситуацией внутри страны российский лидер может провернуть новую "геополитическую аферу", как в случае с Крымом в 2014 году.
Этим "новым Крымом" в 2020-м якобы может стать Белоруссия. Так, специалист Центра анализа европейской политики Януш Бугайски предполагает, что Москва может воспользоваться ситуацией в республике, где разворачивается неоднозначная президентская гонка, и постарается вмешаться в выборы в качестве своего рода "национального освободителя".
Между тем американские власти рискуют пропустить этот "сюрприз" в связи с очередными разногласиями между главой Белого дома Дональдом Трампом и Пентагоном.
Ранее президент США заявил, ссылаясь на источники в Минобороны страны, что взрыв в ливанской столице будто бы мог произойти в результате детонации некой бомбы или нападения извне.
CNN, однако, передал со ссылкой на нескольких представителей Пентагона, что ведомство опровергает заявление Трампа и что они совершенно не согласны с данным высказыванием американского лидера.
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2020, 00:10
|
02 августа 2020, 15:00
|
05 августа 2020, 03:30
|
03 августа 2020, 21:15
|
02 августа 2020, 18:40
|
03 августа 2020, 12:05
|
04 августа 2020, 14:40