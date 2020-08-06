Пока Путин готовит "новый Крым", генералы в США идут против Трампа

Аналитики американского телеканала CNBC считают, что президент РФ Владимир Путин будто бы готовит "большой сюрприз".

Утверждается, что с целью повышения собственного рейтинга, а также для более уверенного контроля над ситуацией внутри страны российский лидер может провернуть новую "геополитическую аферу", как в случае с Крымом в 2014 году.

Этим "новым Крымом" в 2020-м якобы может стать Белоруссия. Так, специалист Центра анализа европейской политики Януш Бугайски предполагает, что Москва может воспользоваться ситуацией в республике, где разворачивается неоднозначная президентская гонка, и постарается вмешаться в выборы в качестве своего рода "национального освободителя".

Между тем американские власти рискуют пропустить этот "сюрприз" в связи с очередными разногласиями между главой Белого дома Дональдом Трампом и Пентагоном.

Ранее президент США заявил, ссылаясь на источники в Минобороны страны, что взрыв в ливанской столице будто бы мог произойти в результате детонации некой бомбы или нападения извне.

CNN, однако, передал со ссылкой на нескольких представителей Пентагона, что ведомство опровергает заявление Трампа и что они совершенно не согласны с данным высказыванием американского лидера.