Пока премьер в больнице… Окружение Мишустина пройдёт доппроверку из-за коронавируса

Окружение премьера Михаила Мишустина пройдёт дополнительную проверку на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков, передаёт ТАСС.

Кроме того, напомнил пресс-секретарь, контакты Мишустина в последние недели в связи COVID-19 были достаточно ограничены. И всё же все те, кто общался напрямую, отправятся на самоизоляцию.

Беляков добавил, что сам премьер будет находиться под наблюдением врачей в одной из клиник.

Мишустин сообщил, что у него положительный тест на коронавирус в своём обращении к президенту Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему скорее выздоравливать и связаться с ним после госпитализации.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России подписал соответствующий указ.