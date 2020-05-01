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Пока премьер в больнице… Окружение Мишустина пройдёт доппроверку из-за коронавируса

01 мая 2020, 11:10  •  78 • Политика
Те, кто лично контактировал с премьером Михаилом Мишустиным, пройдут дополнительное тестирование, а также будут изолированы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьера Борис Беляков. По его словам, сам глава правительства будет находиться на время лечения в больнице.
Окружение премьера Михаила Мишустина пройдёт дополнительную проверку на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков, передаёт ТАСС.
Кроме того, напомнил пресс-секретарь, контакты Мишустина в последние недели в связи COVID-19 были достаточно ограничены. И всё же все те, кто общался напрямую, отправятся на самоизоляцию.
Беляков добавил, что сам премьер будет находиться под наблюдением врачей в одной из клиник.
Мишустин сообщил, что у него положительный тест на коронавирус в своём обращении к президенту Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему скорее выздоравливать и связаться с ним после госпитализации.
Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России подписал соответствующий указ.

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