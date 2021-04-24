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Пока ОЗХО "воюет" с Сирией, боевики готовят химическую атаку - Минобороны России

24 апреля 2021, 00:20  •  73 • Политика
Пока Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "воюет" с правительством Сирии, боевики готовят химическую атаку на мирное население, сообщили в Министерстве обороны России.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба военного ведомства со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александра Карпова.
По словам контр-адмирала, провокация с использованием химического оружия готовится террористами не просто так. Она организуется на фоне решения ОЗХО ограничить права Сирии в организации. Таким образом, совершив атаку с применением химического оружия, боевики смогут возложить ответственность за своё преступление на официальный Дамаск, и ОЗХО с большой долей вероятности в это поверит. Как ожидается, химатака произойдёт в провинции Идлиб - регионе, который не контролируют сирийские войска и где по-прежнему действуют различные террористические группировки.
Отметим, что джихадисты уже использовали подобные провокации в прошлом. Кроме того, к подобной тактике нередко прибегает скандальная НКО "Белые каски", которая финансируется Госдепартаментом США. Её "фильмы" уже дважды становились поводом для несанкционированного ООН ракетного удара США по Сирии. Только "белокасочники", в отличие от террористов, фальсифицируют химическую атаку, а не производят её.

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