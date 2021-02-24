Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Ахметов объявил войну Путину
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Главная / В мире

Пока остаётся в больнице: Стал известен диагноз самого пожилого принца планеты

24 февраля 2021, 21:35  •  44 • В мире
Британские СМИ узнали о диагнозе 99-летнего мужа королевы Англии герцога Эдинбургского Филиппа - самого долгоживущего принца планеты. У него не коронавирус, а другое инфекционное заболевание, но пока он останется в больнице.
Госпитализированный на прошлой неделе принц Филипп Маунтбеттен, супруг Елизаветы II, чувствует себя лучше, но пока его не выписывают из больницы. Как говорится в сообщении Букингемского дворца, 99-летнему принцу предстоит завершить курс лечения инфекционного заболевания.
Сейчас муж Её Величества находится в больнице имени короля Эдуарда VII, куда его привезли 16 февраля с недомоганием. Незадолго до этого принц Филипп и сама Елизавета II получили прививки от COVID-19. Медики не склонны считать болезнь супруга королевы последствием вакцинации.
Внук Елизаветы и Филиппа принц Уильям также рассказал журналистам о том, что его дедушка чувствует себя хорошо. Он сослался на слова своего отца принца Чарльза, который навестил пожилого родителя в госпитале в минувшие выходные.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере
24 февраля 2021, 06:55
Японцы не смогли скрыть восхищения: русские пилоты быстрее С-400
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
24 февраля 2021, 00:30
"Худший сценарий позади", но: В ВОЗ указали на очередной нюанс завершения пандемии
24 февраля 2021, 01:20
«Будем разбираться и дадим экспертное заключение»: в МИД изучат ситуацию с блокировкой «российских» аккаунтов в Twitter
24 февраля 2021, 10:30
«Для политических проектов»: лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через офшор более £400 тыс.
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 14:15
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" немецкой...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.