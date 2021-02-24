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Пока остаётся в больнице: Стал известен диагноз самого пожилого принца планеты
24 февраля 2021, 21:35 • 44 • В мире
Британские СМИ узнали о диагнозе 99-летнего мужа королевы Англии герцога Эдинбургского Филиппа - самого долгоживущего принца планеты. У него не коронавирус, а другое инфекционное заболевание, но пока он останется в больнице.
Госпитализированный на прошлой неделе принц Филипп Маунтбеттен, супруг Елизаветы II, чувствует себя лучше, но пока его не выписывают из больницы. Как говорится в сообщении Букингемского дворца, 99-летнему принцу предстоит завершить курс лечения инфекционного заболевания.
Сейчас муж Её Величества находится в больнице имени короля Эдуарда VII, куда его привезли 16 февраля с недомоганием. Незадолго до этого принц Филипп и сама Елизавета II получили прививки от COVID-19. Медики не склонны считать болезнь супруга королевы последствием вакцинации.
Внук Елизаветы и Филиппа принц Уильям также рассказал журналистам о том, что его дедушка чувствует себя хорошо. Он сослался на слова своего отца принца Чарльза, который навестил пожилого родителя в госпитале в минувшие выходные.
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