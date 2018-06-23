«Пока остаётся фантазией»: почему Украина не способна создать новое ракетное оружие

Оборонная промышленность Украины не сможет создать ракетный комплекс нового поколения, сообщили источники RT в военном ведомстве страны и «Укрспецэкспорте». Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Киеву необходимо оружие, способное наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В частности, украинская сторона возлагает надежды на комплекс «Гром-2» с ракетами, дальность полёта которых — несколько сотен километров.

Украина лишена возможности создать ракетный комплекс, способный поражать цели на дальних расстояниях, сообщил RT источник в государственной компании «Укрспецэкспорт», которая осуществляет экспорт и импорт военной продукции.

«На Украине нет возможности строить ракеты такой дальности. Все существующие новые изделия — это давние разработки, которые сейчас просто доделывают. На государственных предприятиях, которые занимаются производством оружия, нет соответствующих специалистов», — отметил собеседник RT.

По его словам, желание Киева обладать оружием, которое достанет до Москвы или Санкт-Петербурга, пока остаётся фантазией.

Источник RT в ВСУ пояснил, что для создания ракетного комплекса нового поколения Украине потребуется кооперация с иностранными корпорациями.

«Мы были бы не против получить подобные ракеты на вооружение, но речь об этом не идёт. Самостоятельно выпускать их не получится, а кооперация с другими странами, насколько мне известно, не рассматривается», — пояснил собеседник RT.

Напомним, 21 июня в интервью украинскому изданию «Обозреватель» экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил о необходимости создания оружия, которое будет способно поражать цели на европейской части РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

«Имеется в виду в первую очередь ракетное оружие. Из разработок, которые есть у нас, можно назвать «Гарпун» и «Гром-2», хотя их дальности ещё недостаточно. А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — отметил Романенко.

Испытание ракеты для украинского ракетного комплекса «Гром-2»

© Скриншот с видео Youtube

По мнению украинского генерал-лейтенанта, оружие, способное достать до Москвы и Санкт-Петербурга, позволит Киеву оказывать влияние на руководство РФ. Романенко уверен, что Украина может создать ракеты дальностью в несколько тысяч километров в течение двух лет. Однако у Киева возникнут сложности с налаживанием серийного производства.

В поисках «дальней руки»

На вооружении ВСУ находятся разработанный в СССР тактический комплекс 9K79 «Точка-У» дальностью до 120 км. До 2009 года украинская армия обладала более мощным оружием — комплексом 9К72 «Эльбрус», однако все образцы были утилизированы при финансовой поддержке США.

С конца 1990-х годов Украина не оставляет попыток разработать ракетное вооружение нового поколения. Так, после 2014 года Киев запустил несколько проектов по созданию комплексов нового поколения. Власти стремятся увеличить дальность поражения с целью «сдерживания российской агрессии».

В январе 2018 года в украинских СМИ появилась информация об испытаниях противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» (Романенко назвал этот образец «Гарпуном». — RT) разработки государственного предприятия «Луч» (Киев). Дальность морской версии боеприпаса ограничена 280—300 км.

«Нептун» предназначен для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. По неподтверждённым данным, «Луч» может создать наземные и воздушные версии этой ракеты, дальность которых превысит 300 км. Информация о характеристиках «Нептуна» и планах его развёртывания не разглашается.

Некоторые украинские специалисты сомневаются, что «Нептун» является новейшей разработкой. Существуют мнения, что «Луч» просто доработал советскую противокорабельную ракету Х-35 или позаимствовал технологические решения, реализованные в американской ракете RGM-84 «Гарпун» (Harpoon).

Крылатая ракета «Нептун»

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© Сергій Згурець

Наиболее амбициозным проектом украинской оборонки является наземный оперативно-тактический комплекс (ОТРК) мобильного базирования «Гром-2». Работы над ним ведут КБ «Южное» (Днепропетровск) и Павлоградский химзавод.

2 января 2018 года на странице в YouTube Национального промышленного портала Украины появился ролик с испытанием самоходной установки и ракеты комплекса. Шасси с колёсной формулой 10х10 — детище Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, ракета — продукт инженерной мысли КБ «Южное».

Предполагается, что «Гром» будет вооружён баллистическими (дальностью до 250—300 км) и крылатыми ракетами (до 450—500 км). В сентябре 2017 года украинский военный эксперт Жирохов на страницах издания «Деловая столица» заявил, что в зону поражения «Грома» «попадает даже Москва, не говоря уже о Саратове, Смоленске, Ростове, Белгороде, Курске и Липецке».

Подобное утверждение вызвано тем, что арсенал перспективного ОТРК и других перспективных ударных платформ может пополнить дозвуковая крылатая ракета «Коршун-2». Зарубежные СМИ называют её аналогом BGM-109 «Томагавк» и российской ракеты «Калибр». Дальность «Коршуна» может составить до 1,5—2 тыс. км.

Украинский ракетный комплекс «Точка»

globallookpress.com

© Serg Glovny / ZUMAPRESS.com

Однако на текущий момент отсутствует официальная информация о том, на какой стадии находятся работы по «Грому» и «Коршуну». На сайте КБ «Южное» говорится, что ОТРК и крылатая ракета создаются без привлечения бюджетных средств и «в рамках коммерческих проектов».

В январе 2018 года в интервью изданию «Апостроф» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ОТРК разрабатывается для одной из ближневосточных стран (предположительно, Саудовской Аравии), а не для нужд ВСУ.

По мнению эксперта, испытания «Грома-2» находятся на ранней стадии. В частности, украинские предприятия проверяют эффективность ракетного двигателя. Государственные испытания комплекса могут стартовать в лучшем случае через пару лет.

Ограниченные возможности

В беседе с RT военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что с учётом текущего состояния оборонной промышленности Украина не сможет создать эффективное ракетное оружие нового поколения. По его мнению, возможности Киева ограничены модернизацией советских ударных платформ.

За минувшую четверть века Украина не смогла наладить серийное производство ни одного собственного образца ракетной техники. В частности, КБ «Южное» и Минобороны не смогли реализовать проект ОТРК «Сапсан», разработка которого стартовала ещё в 1997 году.

Украинская система залпового огня «Верба»

© ГК «Укроборонпром»

Успехи Украины в сфере артиллерии связаны лишь с модернизацией советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». В 2000-е годы Киев представил комплексы «Верба» и «Бастион» на базе грузовика КрАЗ-6322. Однако Минобороны не удалось перевооружить войска на обновлённые версии «Града».

«Киев может запускать какие угодно проекты, но на создание принципиально нового вооружения, в том числе ракетного, у него нет ресурсов. Прежде всего речь идёт о кадрах, чей профессиональный уровень заметно деградировал. В такой ситуации Украина нуждается в производственной кооперации с другими государствами. Однако, как признают сами киевские власти, сотрудничать с ними никто не желает», — резюмировал Шурыгин.