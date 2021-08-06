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«Пока ослаблять ограничения рано»: в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса

06 августа 2021, 14:25  •  27 • В России
За минувшие сутки в России выявлено 22 660 новых заболевших коронавирусом SARS-CoV-2, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 6 402 564 случая. Из них выздоровели 5 720 353 человека (20 141 — за сутки), скончались — 163 301 (792). По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах страны наблюдается устойчивое снижение суточного прироста заболевших, в 28 субъектах Федерации ситуация стабилизируется, а в 35 — отмечается рост заболеваемости. При этом в России есть 14 регионов, где хотя бы одним компонентом вакцин привились более 70% взрослого населения, сообщила главный санитарный врач страны. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в РФ вакцинировались уже 38,9 млн человек.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В России за последние сутки коронавирус был выявлен у 22 660 человек. Среди регионов по числу новых случаев лидируют Москва (2583), Санкт-Петербург (1909), Московская (1394), Нижегородская (546) и Свердловская (524) области. С начала пандемии в стране зафиксировано 6 402 564 эпизода заболевания.

Из них 5 720 353 человека выздоровели (20 141 — за сутки). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за минувшие сутки умерли 792 пациента, а общее число летальных исходов достигло 163 301.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 168 млн лабораторных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 536 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,25 млн человек.

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, в 35 российских регионах наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, причём в 15 из них рост заболеваемости идёт с превышением средних показателей по стране. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона, и это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 22 субъектах Федерации наблюдается устойчивое снижение суточного прироста заболевших, а ещё в 28 регионах ситуация стабилизируется.

При этом она сообщила о 14 «регионах-чемпионах», в которых около 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

«И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости, и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо чётко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку», — пояснила она.

Между тем Попова заметила, что пока уровень коллективного иммунитета в России недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса: «Очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября».

Заметим, что изначально планка по достижению коллективного иммунитета была установлена на уровне 60%, однако в июле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%. Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, этого показателя страна должна добиться к 1 ноября.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России уже 38,9 млн человек сделали прививку от коронавируса. Только за последнюю неделю прирост по числу вакцинированных составил 4 млн.

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«Мир находится в периоде реальной опасности»

Мировое сообщество вступило «в период реальной опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал он.

По его словам, ранее достигнутые успехи в борьбе с пандемией утрачиваются, поскольку системы здравоохранения многих стран перегружены, а рост числа инфицированных привёл к дефициту необходимых для спасения людей средств лечения.

Он добавил, что распространение COVID-19 «подпитывается» возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также «несправедливой вакцинацией». Гебрейесус вновь указал, что более 80% вакцин от коронавируса было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов.

Ранее глава ВОЗ призвал мировое сообщество ввести временный мораторий на бустерные (дополнительные) прививки для уже получивших вакцину из-за нехватки препаратов.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире сделано более 4,34 млрд прививок. При этом с начала пандемии зафиксирован почти 201 млн случаев заболевания, больше всего — в США (35,4 млн), Индии (31,8 млн) и Бразилии (20 млн).

От осложнений, связанных с COVID-19, по всему миру скончались более 4,26 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (615,3 тыс.), Бразилии (560,7 тыс.) и Индии (426,7 тыс.).

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Расследование источника COVID-19

На этом фоне появились очередные сообщения о том, что разведслужбы США исследуют массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, это может «раскрыть происхождение коронавируса».

Отмечается, что в распоряжении разведки оказался «гигантский каталог информации», который содержит «генетические чертежи», взятые из образцов вирусов, изучаемых в лаборатории. Неизвестно, как спецслужбы получили доступ к этому массиву данных. По словам источника, обычно системы, задействованные в создании и обработке подобных генетических данных, подключены к внешним облачным серверам, что позволяет их взломать.

Официальные лица США и ряда других западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес Китая, поскольку, по их мнению, коронавирус имел лабораторное происхождение. Так, 2 августа члены Республиканской партии представили очередной доклад с аргументами в пользу этой теории.

При этом отчёт был подготовлен при помощи открытых данных и косвенных сообщений — в нём не было приведено убедительных доказательств теории о лабораторном происхождении.

Цель доклада — подготовка законодательного ответа в отношении Пекина, который, по мнению американской стороны, должен взять на себя ответственность за понесённые расходы из-за пандемии. Китайская сторона неоднократно отвергала безосновательные обвинения в свой адрес, а директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в конце мая отмечал, что в СМИ продолжается распространение сообщений, в которых процесс расследования происхождения коронавируса сильно политизируется.

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