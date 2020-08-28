Пока немцы спали, наши лечили: Рошаль подсказал Навальному, что нужно сделать после выздоровления

Доктор Леонид Рошаль, возглавляющий ассоциацию медсообщества "Национальная медицинская палата", высказался по поводу транспортировки "отравленного" Алексея Навального в Берлин.

В своём специальном обращении он заступился за омских врачей, которые фактически спасли оппозиционному блогеру жизнь. Однако вместо благодарности слышат в свой адрес обидную и безосновательную критику.

"Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты высыпались", - отметил доктор.

Он добавил, что омские врачи действовали быстро и профессионально. Какие-либо показатели, на основании которых Навального следовало бы отправить на лечение, например в Москву или ещё куда-то, попросту отсутствовали.

Рошаль также признался: он надеется, что блогер скоро вернётся в нормальное состояние и после этого скажет спасибо русским медикам, которые боролись за его жизнь.