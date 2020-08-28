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Пока немцы спали, наши лечили: Рошаль подсказал Навальному, что нужно сделать после выздоровления
28 августа 2020, 19:55 • 73 • Политика
Доктор Леонид Рошаль подсказал Алексею Навальному, что ему нужно сделать после выздоровления. По его мнению, оппозиционеру следовало бы поблагодарить омских врачей, которые действовали быстро и профессионально и фактически спасли ему жизнь: пока немцы спали, наши лечили.
Доктор Леонид Рошаль, возглавляющий ассоциацию медсообщества "Национальная медицинская палата", высказался по поводу транспортировки "отравленного" Алексея Навального в Берлин.
В своём специальном обращении он заступился за омских врачей, которые фактически спасли оппозиционному блогеру жизнь. Однако вместо благодарности слышат в свой адрес обидную и безосновательную критику.
Он добавил, что омские врачи действовали быстро и профессионально. Какие-либо показатели, на основании которых Навального следовало бы отправить на лечение, например в Москву или ещё куда-то, попросту отсутствовали.
Рошаль также признался: он надеется, что блогер скоро вернётся в нормальное состояние и после этого скажет спасибо русским медикам, которые боролись за его жизнь.
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