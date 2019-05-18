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Пока не знаем как: В ЕС ищут способы запретить въезд жителям Донбасса с русскими паспортами

18 мая 2019, 00:24  •  70 • В мире
Евросоюз намерен запретить въезд на свою территорию жителям ЛНР и ДНР, оформившим паспорта РФ по упрощенной процедуре. Правда, механизм запрета пока не разработан - возможность таких мер только изучается комиссарами ЕС.
В Евросоюзе изучат возможность введения запрета на въезд для жителей Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы стран ЕС поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", — написал журналист.
По его словам, это связано с инициативой семи стран - членов Евросоюза о введении новых санкций в отношении России после решения Москвы упростить процедуру получения гражданства РФ для жителей Донбасса.
Как ранее сообщал Царьград, почти все жители ЛНР намерены воспользоваться возможностью, предоставленной Москвой, и получить российское гражданство. Власти республики даже установили квоту на выдачу не более 500 документов в день. Очередь на оформление гражданства РФ расписана до конца июня 2019 года.
В конце апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, облегчающий для жителей Донбасса процесс оформления гражданства РФ. В МВД России уже подготовили разъяснения, отметив, что жители ДНР и ЛНР могут подать заявления без отказа от украинского гражданства.

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