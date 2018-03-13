«Пока не покажут образцы химвещества»: Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля

МИД РФ потребовал от Великобритании предоставить доступ к материалам дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и предъявить образцы химического вещества — в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В МИД России был вызван английский посол Лори Бридстоу. В министерстве ему сообщили, что Москва не намерена отвечать на ультиматум и давать какие-либо объяснения, до тех пор пока британцы не выполнят своих обязательств по международным соглашениям. Как в России отреагировали на обвинения со стороны британского премьера Терезы Мэй — в материале RT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, до тех пор пока Великобритания не выполнит своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к образцам отравляющего вещества.

«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, — лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае — Конвенции по запрещению химического оружия», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ назвал чушью заявления о причастности Москвы к отравлению бывшего разведчика в Солсбери.

«Мы уже сделали заявление о том, что всё это (обвинения в причастности России. — RT) чушь... Мы никакого отношения к этому не имеем», — сказал министр в ответ на вопрос британского журналиста.

Лавров подчеркнул, что Москва будет сотрудничать с Лондоном по делу Скрипаля, только если Британия выполнит свою часть обязательств в рамках конвенции.

«Россия невиновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединённое Королевство удосужится и снизойдёт до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», — отметил глава российского МИД.

По его словам, российская сторона пока не получала запросов по делу бывшего разведчика, которые Лондон обязан был подать в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

Между тем представители России официально попросили британское руководство предоставить доступ к образцам вещества, которым, предположительно, был отравлен экс-полковник ГРУ, чтобы российские эксперты могли проанализировать его состав в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Также Москва потребовала от Великобритании дать российским специалистам возможность ознакомиться со всеми материалами по делу потерпевшего, однако получила отказ.

«Мы потребовали в той же ноте предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано», — констатировал министр.

Reuters

Тем временем в МИД России был вызван посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Ему был заявлен решительный протест в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ.

В ведомстве также заявили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер и что Россия не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта.

«Подчёркивается, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона, до тех пор пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнёт действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы», — добавили в МИД РФ, заметив, что инцидент является очередной «нечистоплотной попыткой» британских властей дискредитировать Россию.

«Попытка отвести подозрения»



Ответственность за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля лежит на Великобритании, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к делу Скрипаля — попытка отвести подозрения от своей страны.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии. Это совершенно очевидно. Более того, истории и с Литвиненко, и с Березовским ещё раз это подтверждают», — цитирует Володина РИА Новости.

С гражданами РФ, по его словам, стали происходить «несчастные случаи» после их попыток вернуться в Россию.

«Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Ясно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но даже, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило», — заключил спикер ГД.

О том, что Россия не была заинтересована в отравлении Скрипаля, заявила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Хочется задаться вопросом — а зачем России это нужно (отравление Скрипаля. — RT)? Речь идёт о человеке, который ни для кого не представляет уже интереса, как говорят в народе, о сбитом лётчике — пожилом человеке, из которого всё, что можно было, уже выжато спецслужбами Великобритании», — заявила она.

Великобритания, по мнению сенатора, должна тщательно расследовать это преступление, а также другие «странные смерти» российских граждан на своей территории.

Обвинения Терезы Мэй

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте страны и обвинила Москву в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Правительство пришло к выводу, что ответственность за это деяние с высокой вероятностью несёт Россия», — сказала она.

По словам Мэй, для отравления было использовано нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», разработанное в СССР.

Эти данные, как отметила глава британского правительства, основаны на положительной реакции проб и анализе, проведённом в лабораториях секретного правительственного научного центра Портон-Даун (расположенном недалеко от Солсбери).

Она полагает, что существуют два возможных объяснения произошедшего 4 марта: либо речь идёт о непосредственных действиях России против Великобритании, либо нервно-паралитическое вещество попало в чужие руки.

«Сегодня днём мой достопочтенный друг, министр иностранных дел Великобритании, вызвал посла России в МИД и попросил его сообщить, которая из этих двух версий верна, и, соответственно, объяснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против господина Скрипаля и его дочери», — сообщила британский премьер, добавив, что МИД страны запросил ответ от российского правительства, который должен быть дан до конца сегодняшнего дня.

AFP

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков сообщил, что определить страну-производитель отравляющего вещества невозможно. А случай со Скрипалём — просто повод для Соединённого Королевства подогреть русофобские настроения.

«Он (нервно-паралитический газ. — RT) есть везде, и все ведущие страны его разрабатывали до запрещения химического оружия. Но исследования всегда проводятся, вырабатываются новые формы этого вещества. Кстати, рядом с местом, где оказался Скрипаль, есть самая большая, ведущая в Великобритании лаборатория, которая занимается исследованием нервно-паралитических газов», — отметил он в разговоре с RT.

По мнению эксперта, инцидент со Скрипалём весьма похож на историю с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко, которого отравили в Лондоне в 2006 году.

Украинский след

Между тем экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалёв сообщил, что газ «Новичок» мог храниться на территории любой из бывших республик СССР, включая Украину.

«С учётом того, что хранилось это всё на территории республик бывшего Советского Союза, тут, извините, не исключён и украинский след», — заметил Ковалёв в беседе с РИА Новости.

Устранение бывшего разведчика не могло быть выгодно России, уверен вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут», историк спецслужб, генерал-майор ГРУ в отставке Валерий Малеваный.

«Русским это не было выгодно. Он не был секретоносителем и не представлял никакой угрозы российским спецслужбам», — сказал ветеран ГРУ в беседе с RT.

Между тем Малеваный предполагает, что покушение на Скрипаля может быть связано с его деятельностью на Украине.

«Работал он в украинском отделе, то есть курировал Украину и постоянно контактировал с украинскими олигархами, которые в это время занимались контрабандой оружия и наркотиков. В 2012, а также в 2013 и 2014 годах Скрипаль выезжал на Украину. За это время он в Лондоне купил за 270 тыс. фунтов особняк. В Испании было куплено имение. То есть человек он богатый, а британская разведка столько не платит. Сразу появляется мысль, что он, как беглые наши полковники и предатели родины, работал на какую-то мафиозную структуру, скорее всего, на украинскую... Сначала к расследованию подключилось MI5, потом дело было передано в Скотленд-Ярд, то есть это чисто уголовное дело», — рассказал RT генерал-майор ГРУ в отставке.

По его словам, в израильской прессе появились сообщения, что связь с украинскими олигархами стоила жизни Скрипалю.

«Источники в Моссаде ссылаются на то, что во всех спецслужбах мира существует негласное правило: не трогать членов семьи. Чужие разведчики никогда не будут покушаться на детей, на близких. А мы знаем, что в 2012 году умерла жена Скрипаля якобы от рака, в прошлом году умер сын, который приехал лечиться в Петербург, а в этом году покушение на дочь», — сказал Малеваный, добавив, что это похоже на разборки с семьёй, характерные для мафии.

Сергей Скрипаль

Reuters

Газ «Новичок»

«Новичок» (англ. Newcomer, Novichok agent) — условное наименование ряда боевых отравляющих веществ, созданных, предположительно, в СССР в середине 1980-х годов.

Он относится к классу нервно-паралитических веществ, которые отравляют нервную систему и нарушают жизненно важные функции организма. К таким веществам также относятся зарин и зоман.

В Совете Федерации напомнили, что Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ.

«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе «Новичка», но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — подчеркнул сенатор Игорь Морозов.

Он напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и зомана, Россия уничтожила в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось ещё в 1990-е годы.

Отравление Скрипаля

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в критическом состоянии 4 марта на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери (графство Уилтшир). Местная полиция сообщала, что они были отравлены неизвестным веществом. Вместе с ними воздействию яда подвергся сержант местной полиции Ник Бейл.

По последним данным, есть и четвёртый пострадавших от неизвестного вещества.

Скотленд-Ярд позднее назвал произошедшее «попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осуждён на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали и вместе с другими осуждёнными в России за шпионаж в пользу США и Великобритании обменяли на десятерых предполагаемых агентов российских спецслужб.

Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии.