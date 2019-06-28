Пока не подозреваемый: В Латвии завели дело по возможному нарушению закона Нилом Ушаковым

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии открыло уголовное производство с целью установить, нарушал ли бывший мэр Риги Нил Ушаков закон. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представителя БПБК Агиту Антонане.

Она уточнила, что дело было возбуждено после заявления Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) Латвии. Антонане подчеркнула, что в рамках уголовно-процессуального производства можно проверить конкретную информацию, но пока "статус подозреваемого не применен ни к одному лицу".

В начале апреля в официальном правительственном издании было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. Там же перечислялись основания - якобы допущенные Ушаковым нарушения законодательства, которые касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме".

Ушаков обжаловал решение о своем отстранении и опроверг все обвинения. Он также стал депутатом Европарламента (ЕП) по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая, после чего официально ушел в отставку с поста мэра Риги.