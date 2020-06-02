«Пока надо жить с учётом рисков, которые несёт инфекция»: массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью

Уже осенью в России может стартовать массовая вакцинация от коронавируса, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он указал, что работа над вакциной идёт полным ходом, но до завершения этого процесса россиянам следует научиться жить с учётом рисков, вызванных эпидемией COVID-19. Между тем в Минобороны рассказали о завершении отбора добровольцев, которые будут испытывать вакцину от коронавируса. Для этой цели привлечены 50 военнослужащих из подразделений по всей России. Одна из вакцин, разработка которой ведётся в стране, будет выполнена в виде кисломолочного продукта, а другая также сможет защитить человека от вируса гриппа.

Массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Как вы знаете, работа над вакциной идёт полным ходом, очень ждём результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ заявило о завершении отбора добровольцев, которые займутся испытанием вакцины от коронавируса. По информации ведомства, речь идёт о 50 военнослужащих, отобранных из разных подразделений по всей России.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — рассказали в ведомстве.

Министерство отмечает, что все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не выявлялось никаких заболеваний.

Ожидается, что первая группа добровольцев должна 3 июня приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, чтобы пройти «предварительное углубленное медицинское обследование» в рамках подготовки к эксперименту.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу также рассказал, что в Вооружённых силах России к настоящему времени зафиксировано 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом более 4,3 тыс. человек уже выздоровели. Весь личный состав регулярно тестируют на COVID-19, подчеркнул министр.

Вакцина в виде кисломолочного продукта

В России идёт разработка вакцины от коронавируса, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта, рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин на онлайн-заседании президиума Академии.

Созданием вакцины занимается Институт экспериментальной медицины (ИЭМ), пояснил Чехонин. Он добавил, что препарат относится к типу мукозальных вакцин, которые вводят в организм через рот, в виде аэрозолей или чуть более крупных капель. По его словам, вакцина воздействует на шиповидный белок, с помощью которого SARS-CoV-2 заражает здоровые клетки.

«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса (белок, при помощи которого коронавирус проникает в здоровую клетку. — RT). В результате ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — цитирует ТАСС Чехонина.

Он добавил, что на сегодняшний день вакцина проходит доклинические испытания.

Ранее в ИЭМ рассказали о работе над ещё одной вакциной, которая, в частности, будет защищать и от гриппа. Как пояснила руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ), эксперт ВОЗ, профессор Лариса Руденко, речь идёт о векторной вакцине, в которой в качестве носителя генного материала патогена применяется другой, менее опасный патоген.

В апреле сообщалось, что в России ведётся разработка как минимум девяти вакцин от коронавируса нового типа. В этом перечне упоминались шесть препаратов разработки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и два препарата компании «БИОКАД».

РИА Новости

© Максим Богодвид

Позднее, в конце мая, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что Россия предложила организации восемь вакцин-кандидатов. Она рассказала, что к концу мая ВОЗ уведомили о 124 потенциальных вакцинах-кандидатах от производителей.

Дезинфекция лёгких

Наряду с этим о новой методике борьбы с коронавирусом рассказали в «Росатоме». Специалисты одного из научных центров госкорпорации разработали необычный подход к лечению коронавируса путём дезинфекции легких с помощью ультрафиолета.

Об этом в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом» рассказал директор Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Говердовский. Именно в этом учреждении и разработали новую методику.

«Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — пояснил Говердовский, отметив, что ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в лёгких.

Глава ФЭИ выразил надежду, что кроме коронавируса перспективный метод окажется эффективен при лечении туберкулёза, онкологии и других заболеваний.