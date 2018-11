Пока на уровне шуток: В Лондоне появились плакаты, на которых Путина "благодарят" за Брексит

Британская сатирическая группа Proud Bear развесила в Лондоне плакаты, на которых «поздравляет» англичан с Брекситом. На плакатах изображена фотография Владимира Путина. Отметим, что даже британские власти не нашли ни одного свидетельства того, что Россия как-либо вмешивалась в голосование британцев по выходу из Евросоюза.

Группа Proud Bear призывает на плакатах праздновать «красно-бело-синий» Брексит, намекая, очевидно таким образом на то, что к этому имеет отношения Россия, хотя цвета и перепутаны. С плакатов смотрит президент России Владимир Путин.

Об этом же говорится в заявлении группы. Proud Bear утверждает, что плакаты появились по инициативе агентов ГРУ.

Агенты ГРУ «на протяжении нескольких лет помогали народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов. Группа надеется противодействовать недавним негативным публикациям о ГРУ, установив рекламу, подчеркивающую его роль в предстоящем освобождении Великобритании от ЕС», — говорится в заявлении Proud Bear.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ️‍️ pic.twitter.com/yqpz687QIx