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Пока на уровне шуток: В Лондоне появились плакаты, на которых Путина "благодарят" за Брексит
09 ноября 2018, 05:09 • 67 • В мире
Сатирическая группа Proud Bear обклеила Лондон плакатами, в которых намекает, что к выходу Великобритании из Европейского союза имеет отношение лично президент России Владимир Путин и ГРУ.
Британская сатирическая группа Proud Bear развесила в Лондоне плакаты, на которых «поздравляет» англичан с Брекситом. На плакатах изображена фотография Владимира Путина. Отметим, что даже британские власти не нашли ни одного свидетельства того, что Россия как-либо вмешивалась в голосование британцев по выходу из Евросоюза.
Группа Proud Bear призывает на плакатах праздновать «красно-бело-синий» Брексит, намекая, очевидно таким образом на то, что к этому имеет отношения Россия, хотя цвета и перепутаны. С плакатов смотрит президент России Владимир Путин.
Об этом же говорится в заявлении группы. Proud Bear утверждает, что плакаты появились по инициативе агентов ГРУ.
Агенты ГРУ «на протяжении нескольких лет помогали народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов. Группа надеется противодействовать недавним негативным публикациям о ГРУ, установив рекламу, подчеркивающую его роль в предстоящем освобождении Великобритании от ЕС», — говорится в заявлении Proud Bear.
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