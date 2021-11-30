«Пока на родную землю не ступишь, переживать не перестанешь»: как застрявшие в ЮАР россияне пытаются вернуться домой

Вывозной рейс из ЮАР для россиян запланирован на 3 декабря. Об этом сообщили RT в генконсульстве РФ в Кейптауне. По данным дипломатов, после закрытия авиасообщения из ЮАР не могут вылететь на родину около 150 российских граждан. RT пообщался с соотечественниками, которые застряли в Южной Африке из-за обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон».

Вывозной рейс из ЮАР для россиян, которые застряли в стране после закрытия авиасообщения в связи с обнаружением штамма коронавируса «омикрон», запланирован на 3 декабря. Об этом сообщили RT в генконсульстве РФ в Кейптауне.

«Посольство вместе с генеральным консульством работают над организацией вывозного рейса, — сообщили RT представители дипмиссии. — Сейчас такая договорённость достигнута, но со 100%-ной уверенностью этого утверждать нельзя, будем работать, чтобы это воплотилось в жизнь и чтобы все, кто хотел улететь, улетели».

Для лучшей координации с оказавшимися в ЮАР соотечественниками сотрудники посольства создали чат, где каждый желающий может узнать о вариантах вылета в РФ.

По данным ведомства, согласно опросу в Telegram-канале, вылететь на родину планируют около 150 человек: «Мы стараемся через свои местные контакты помочь гражданам, которые испытывают проблемы с жильём. Сейчас в Кейптауне проблематично найти номер в отеле, потому что многие не смогли улететь — и Booking, и Airbnb заняты. Поэтому в этом направлении тоже ведётся работа».

Как поясняют сотрудники дипведомства в чате, итоговая цена на билет будет зависеть от количества желающих. В беседе советуют ориентироваться на сумму до 15 тыс. ZAR — почти 70 тыс. рублей.

RT пообщался с соотечественниками, которые застряли в ЮАР и пока не могут вернуться на родину.

«Главное — домой попасть»

Анестезиолог из Тольятти Бохадир Тохтасунов вместе с супругой прилетел в Кейптаун чуть больше недели назад. Билеты в ЮАР выиграли в лотерею, которая проводилась для медработников от Катарских авиалиний. По словам врача, из-за эпидемии они с женой долго не могли выбраться на отдых. Отпуск пара провела на Игольном мысе.

«Должны были вылететь вчера, но рейс перенесли на неопределённый срок за сутки до вылета, и мы остались», — рассказывает RT Тохтасунов.

В офисе компании, по словам мужчины, сообщили, что воспользоваться билетами они смогут лишь после снятия ограничений. Получится ли добиться компенсации за выигранные билеты у авиалиний, он не знает:

«Сейчас это не главное. Главное — домой попасть. У нас детки там — у них школа и садик. Очень пугает неизвестность, дома много бытовых дел. А мы на неделю всего отпрашивались. Мы отправили паспорта в посольство на вывозной рейс, но цену нам пока не назвали».

Сейчас супруги снимают квартиру на две семьи — им удалось скооперироваться с другими застрявшими в ЮАР россиянами.

Светлана Свинцова с закрытием границ сталкивается во второй раз. В прошлый приезд, когда закрылось авиасообщение, она провела в Африке полтора года вместо трёх запланированных месяцев.

Светлана Свинцова

© Фото из личного архива

Второй визит девушки в ЮАР начался 3 сентября 2021 года, покинуть республику она должна была до 2 декабря. В стране она находится по туристической визе.

«В первую волну правительство ЮАР продлевало всем визы автоматически до конца ноября этого года. Поэтому у меня была возможность жить здесь полтора года. Когда был первый репатриационный рейс, я отдала своё место девушке, у которой была свадьба через две недели. Это был мой выбор», — рассказывает RT Светлана Свинцова.

Но сейчас россиянка переживает, что, оставшись в ЮАР, она нарушит правила пребывания для иностранцев и в будущем не сможет получить визу.

«У меня два варианта. Либо я жду и рискую, потому что ближайший вылет, который я могу себе позволить купить, примерно за 30 тыс. рублей, состоится 8 декабря, либо я вылетаю 3 декабря на рейсе, организованном ребятами из посольства, но у меня всё равно получается лишний день пребывания. Из-за этого ЮАР может запретить мне въезд на пять лет», — объясняет россиянка.

Продление туристической визы, по словам девушки, будет стоить 25 тыс. рублей, так как потребуются услуги помощника. Но оставаться в Африке ещё на полгода она не готова.

«На выгодные рейсы вряд ли можно попасть. Lufthansa и AirFrance сейчас не берут на борт неграждан ЕС, — поясняет она. — Но я же не виновата в том, что случился коронавирус и мой билет был отменён».

Метеоритный отряд

Из-за прекращения авиасообщения не могут вылететь из ЮАР пятеро участников научной экспедиции. Горный гид Виталий Лазо, сотрудник УрФУ Александр Пастухович, горный гид Руслан Колунин, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев занимались в Антарктиде поиском метеоритов.

© Фото из личного архива

«В рамках Российской антарктической экспедиции мы проводили работы в горах Королевы Мод — искали зоны накопления метеоритов и само метеоритное вещество, — рассказывает RT горный гид Виталий Лазо. — Экспедиция прошла успешно: мы нашли несколько фрагментов и десть дней назад вернулись на станцию «Новолазаревская». Там мы несколько дней ждали хорошую погоду. Вчера нам наконец удалось вырваться с шестого континента, а по прилёте в Кейптаун узнали, что авиасообщение прекращено».

По словам Лазо, учёные подали заявки в консульство на вывозной рейс.

«Он будет на коммерческой основе, но как будет развиваться, какая будет цена — пока непонятно. Всё усложняется тем, что у нас с собой более 200 кг груза. Это снаряжение, обмундирование, съёмочное оборудование. Как мы будем перемещаться и сможем с таким грузом улететь, неясно. Но мы привыкли бороться со сложностями и побеждать. Если есть проблема, которую надо решать, — будем решать», — говорит Лазо.

Желают заработать?

В выходные, когда появилась первая информация о закрытии сообщения с ЮАР, россиянам предложили вылететь частным джетом — по неподтверждённой информации, за билет коммерсанты просили €15 тыс.

«Ориентировочно в среду, 1 декабря, из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500 (частный чартер). Общее время полёта —15—16 часов. Может взять на борт 10—15 человек. Полёт платный», — говорилось в объявлении, которое распространялось в чатах, где общаются русскоязычные жители ЮАР.

«Это ужасно. Катастрофа, когда кто-то на такой проблеме начинает зарабатывать. Опять же, это неподтверждённая информация, но она есть», — возмущается Лазо.

Как выяснил RT, добраться более чем за 1 млн рублей россиянам предложила компания Pro Trener Camps, которая специализируется на фитнесе и спортивных кэмпах. Однако в разговоре с RT коммерческий директор фирмы Андрей Крылов заявил, что стоимость билета будет ниже.

«Изначально планировалось, что будет такая, но сейчас она гораздо меньше. Я бы не хотел про эту сумму говорить. Она гораздо меньше, — заверяет Крылов. — Мы вывозим своих клиентов, которые застряли в Кейптауне. Борт у нас на 64 посадочных места, и мы понимаем, что готовы взять с собой ещё какие-то количество людей, вернуть их на родину. Места ещё есть. Но, как я понял, люди ждут вывозные рейсы».

«Волнение не отпускает»

Москвичка Ирина Мякишева надеется выбраться из ЮАР самостоятельно.

Ирина Мякишева

© Фото из личного архива

«Мы должны были вылететь вчера в Москву. Два дня назад, когда мы были на сафари, пришло сообщение от Turkish Airlines, что наш рейс отменён. Нас три девушки из Москвы, несколько человек из Белоруссии и ещё двое русских, но из Германии. Мы начали звонить через нашего турлидера в авиакомпанию, но там сказали, что возможно поменять только на 10 декабря, а это не очень вдохновляло. Белорусам Turkish Air поменял билеты в Найроби, там они день сидят, потом летят в Стамбул, а оттуда в Минск», — рассказывает Мякишева.

По словам Мякишевой, туристам из Белоруссии поменяли билеты с вылетом из Найроби абсолютно бесплатно.

«У тех, кто из Германии, тоже сложная ситуация. Сначала им сказали, что те, кто привит, могут возвращаться. А сегодня им сообщили, что рейс отменён и сайт авиакомпании лёг. Поэтому у них тоже непонятная ситуация», — говорит Ирина.

Мякишева говорит, что ей удалось купить билеты на «Эфиопские авиалинии» и продлить отель до вылета. Билеты на двоих, по словам собеседницы, обошлись в 160 тыс. рублей.

«У нас сейчас куплены билеты, вылет должен быть 1 декабря. Рейс будет через Аддис-Абебу, там час на пересадку, потом мы летим до Афин, там дозаправка — и в Москву, — надеется туристка. — Пока на родную землю не ступишь, переживать не перестанешь».