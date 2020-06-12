Пока мы беднели, корпорации стали богаче. Кто заработал на пандемии?

Цифры действительно фантастические? Растет ли влияние таких корпораций на экономику и политику стран? Капитализация – это раздутый пузырь, который может лопнуть? Почему в разгар кризиса увеличивается цена американских компаний? И как российским разбогатеть? Объясняет директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

04:31 Поскольку у нас все номинальные величины - то есть, выраженные в рублях, долларах или подобных величинах - растут во времени, то я бы уверенно не связывал стоимость компании и её способность, например, к политическому лоббированию или влиянию на страны. Но ... такая высокая стоимость – это означает, что компании способны предоставлять интересные людям товары и услуги. И вот, действительно, когда вы смотрите на американский рынок и американские биржи, там, пять-шесть крупнейших компаний, которые относятся к цифровому миру, они, собственно, и двигают этот рынок. Когда вы смотрите также на Facebook, Netflix, то есть на эти пять-шесть крупных цифровых компаний, вы обнаруживаете, что, действительно, они основной драйвер капитализации. И поэтому можно задаваться вопросом: Facebook делает ли какие-то шаги, чтобы на политиков влиять? Про это мы кое-что слышали. Делает ли такие шаги Apple? У них посложнее, но тоже они пытаются лоббировать свои интересы.

6:17 Полтора триллиона долларов – это действительно деньги большие. И это действительно сравнимо с ВВП многих стран. Россия же по ВВП входит примерно в 15 крупнейших экономик мира. То есть, в принципе, это очень большие деньги. Но я бы сказал чуть более осторожно. Дело в том, что ВВП – это то, что мы каждый год создаём. Это поток, так сказать. Да, мы каждый год и товаров, и услуг производим на эти суммы. В то время, как капитализация – это оценка всех будущих бесконечных потоков, которые эта компания может предоставлять. Через дивиденды, через рост стоимости, и т.д. Поэтому напрямую эти цифры не сравнимы. ВВП – это, так сказать, поток, а капитализация – это сумма всего, что эта компания когда-то произведёт. Поэтому, всё-таки, напрямую сравнивать сложно. Но уверенно можно сказать, что такие компании автоматически начинают переписывать под себя некоторые правила.

10:08 Они (американцы - ред.) гораздо больше связаны с экономическими переменами, чем с политическими. Когда мы думаем, почему такая стоимость может быть обоснована, потому что товары и услуги этих компаний покупают по всему миру и ими пользуются с большим удовольствием. Поэтому, когда мы смотрим на какие-то вещи, которые должны определять стоимость компаний, нам нужно обращать внимание на те денежные потоки, на прибыль, которую они зарабатывают, и на стоимость денег в экономике в целом.

13:13 Изучая эти примеры, особенно опять же вот этих шести крупных цифровых компаний американских, ты понимаешь, что, в общем-то они же не уникальны в своих достижениях. Есть китайские компании, которые стоят еще дороже. Если мы смотрим на некоторые из них, есть компании, скажем так, добывающего сектора, которые, как Saudi Aramco тоже, в общем-то, оценены очень высоко. И здесь, наверное, цифровая трансформация - попытка как можно лучше предоставлять людям услуги с как можно более быстрым сроком предоставления этих услуг. Вот это такой ключевой элемент. Компании, которые неповоротливые, они постепенно начинают рынок проигрывать, а компании, которые целенаправленно работают на клиента, они всё больше и больше выгод от этого получают. Урок простой, урок старый, но, тем не менее, он хорошо продемонстрирован теми компаниями, которые мы сейчас обсуждаем.

14:14 Вы, как компания, обращаете внимание на запросы клиентов путём максимального количества, может быть, экспериментов, предоставление им разных товаров и услуг, и вы выбираете лучшее. Вы видите, что их интересует, и вы работаете фактически на них. Иногда это бывает более сложный процесс, потому что Apple пришёл, конечно, со своим телефоном на рынок, которого не было, и создал его. Но в среднем компании работают в имеющихся уже условиях, и стараются эти условия подогнать максимально под то, чтобы клиенты было приятно.