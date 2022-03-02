Журналисты рассказали о бункерной жизни президента Украины Владимира Зеленского. Пока люди сидят в подвалах и рискуют быть застреленными в очереди в магазин своими же вооружёнными земляками, у главы государства есть проблемы "важнее".

Журналисты Telegram-канала Readovka обратили внимание на публикации украинских СМИ о Зеленском, "испытывающем значительный дискомфорт". Как сообщается, президент Украины страдает из-за того, что не может нормально принять душ, а теперь ещё и остался без горячей воды. Также у него обострились проблемы со сном - журналисты обращают внимание на то, что Зеленский стал по бумажкам читать все свои последние заявления, а сложные украинские слова произносит с трудом.

При этом стоит отметить, что политика властей Украины, занявших свои кресла после вооружённого госпереворота, загнала сейчас граждан в подвалы и в действительно тяжёлые условия. Однако по сей день украинская сторона оттягивает время переговоров и каждый раз идёт на конфронтацию с Россией, вместо того чтобы выполнить все законные требования Москвы и Донбасса.

Фото: Скришот Telegram/Readovka