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Пока люди сидят в подвалах: Журналисты рассказали о бункерной жизни Зеленского

02 марта 2022, 11:15  •  64 • Политика
Журналисты рассказали о бункерной жизни президента Украины Владимира Зеленского. Пока люди сидят в подвалах и рискуют быть застреленными в очереди в магазин своими же вооружёнными земляками, у главы государства есть проблемы "важнее".
Журналисты Telegram-канала Readovka обратили внимание на публикации украинских СМИ о Зеленском, "испытывающем значительный дискомфорт". Как сообщается, президент Украины страдает из-за того, что не может нормально принять душ, а теперь ещё и остался без горячей воды. Также у него обострились проблемы со сном - журналисты обращают внимание на то, что Зеленский стал по бумажкам читать все свои последние заявления, а сложные украинские слова произносит с трудом.
При этом стоит отметить, что политика властей Украины, занявших свои кресла после вооружённого госпереворота, загнала сейчас граждан в подвалы и в действительно тяжёлые условия. Однако по сей день украинская сторона оттягивает время переговоров и каждый раз идёт на конфронтацию с Россией, вместо того чтобы выполнить все законные требования Москвы и Донбасса.
Фото: Скришот Telegram/Readovka

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