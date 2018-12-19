Пока Киев упорствует: российский МИД объявил бессмысленным продолжение переговоров в "нормандском формате"

Нет смысла продолжать переговоры в "нормандском формате" и планировать новый саммит, пока Киев упорствует и отказывается выполнять свои обязательства в Донбассе, объявил МИД РФ. Между тем ранее Сергей Лавров объявлял "нормандские" переговоры кощунством, а эксперты говорили, что вместо соглашений надо было брать Мариуполь и Бердянск.

Замглавы российского МИД Григорий Карасин объявил журналистам, что в Москве не планируют никаких встреч на уровне президентов или министров иностранных дел в "нормандском формате".

Саммит с участием России, Украины, Франции и Германии нет смысла проводить до тех пор, пока Киев не примет закон об особом статусе Донбасса, считают в МИД РФ. Кроме того, здесь обратили внимание еще на одно условие - Украина должна отвести свои вооруженные силы.

Лидеры "нормандского квартета" в 2015 и 2016 годах договорились по целому ряду положений, которые игнорируют в Киеве. И сейчас России меньше всего нужна "встреча ради самой встречи", настаивают на Смоленской площади.

https://tsargrad.tv/news/kiev-prodolzhaet-sozdavat-prepjatstvija-dlja-peregovorov-v-normandskom-formate-posol-rossii_168226



Первая встреча, положившая начало "нормандским переговорам", произошла 6 июня 2014 года в местечке Шато-де-Бенувиль, где отмечалась 70-я годовщина высадки союзников Франции в Нормандии.

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в недавнем разговоре с Царьградом напоминал, что тогда и канцлер Германии Ангела Меркель, и французский президент Франсуа Олланд "чуть ли не за руки" подводили Владимира Путина к Петру Порошенко.

"Всё-таки заставили их пожать руки. Тогда мы не признавали переворот в Киеве, а их задача была сделать так, чтобы мы признали. И вторая наша ошибка - когда по просьбе Путина донецкие республики остановили наступление на Мариуполь и Бердянск. Надо было их брать. Не было бы проблемы Азовского моря. Было бы обострение с Западом, были бы санкции. Но не было бы так больно, как больно может быть дальше", - настаивает эксперт.

Франсуа Олланд также признавался журналистам, что поставил российского лидера перед фактом. "Вуаля, я вас предупреждаю, что пригласил Порошенко", - цитирует слова экс-президента Франции Le Monde.

Тогда Олланд выражал надежду, что начатые в Нормандии переговоры позволят установить мир в Донбассе. Однако за четыре с лишним года этого не произошло. А о том, во что превратился "нормандский формат", можно судить по комментарию представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. Когда после провокации в Керченском проливе Берлин потребовал обсудить инцидент в "нормандском формате", а в Москве указали, что нарушение государственной границы вряд ли имеет отношение к Минским договоренностям, он разразился обвинениями.

Россия, заявил он, поддерживает "украинских сепаратистов", а также "аннексировала" Крым и "несет основную ответственность за кризис и насилие".

Однако в Москве, заявляя о бессмысленности "нормандского формата", указывают даже не на то, что он оказался зараженным оголтелой русофобией и вместо дискуссионной площадки превратился в место нападок на Россию. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "нормандский формат" кощунственным после инспирированного Киевом теракта, в котором был убит лидер ДНР Александр Захарченко.

Тогда, отмечал Лавров, ни Париж, ни Берлин не осудил убийство донецкого лидера. "В более широком плане в условиях, когда ни Париж, ни Берлин не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год", говорил глава российского МИДа, заседание "нормандского формата" было бы особенно неуместным.

Тогда же Сергей Лавров назвал единственного политического игрока, который может - и влияет - на Украину. Это США, самым очевидным образом не заинтересованные в урегулировании ситуации на Украине и установлении мира в Донбассе. Для Вашингтона такой поворот событий означал бы исчезновение одного из самых мощных поводов для нападок на Россию.

Тем не менее в Москве не закрывают все возможности для "нормандских переговоров", оговаривая единственное условие - выполнение Киевом уже данных обещаний.