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Пока идет коронавирус: в Польше предложили присвоить регион РФ

20 марта 2020, 11:35  •  36 • Война
Читатели польской газеты Wyborcza увидели в закрытии российско-польской границы возможность присоединить к республике Калининградскую область. Об этом говорится в статье издания, посвященной ситуации во время эпидемии в российском городе.
В публикации под названием «Коронавирус отсекает Калининградскую область» говорится об оказавшемся в изоляции регионе. По словам автора статьи, жители области привыкли закупаться товарами в Польше, но закрытие границ из-за эпидемии лишило их такой возможности.
В связи с этим польские читатели предложили «забрать Калининградскую область себе».
«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», — решил один из комментаторов.
Другой предложил провести референдум о вхождении региона в состав Польши. Ему стало интересно, как бы поступил президент России Владимир Путин, если бы увидел на подходе к Калининграду польских «зеленых человечков» — вооруженных людей в камуфляжной форме без знаков принадлежности к вооруженным силам, которые участвовали в блокировке административных зданий, аэропортов и других объектов инфраструктуры в Крыму в феврале 2014 года.
В ответ на такое предложение еще один читатель предположил, что Россия может нанести ответный удар, поскольку Калининградская область — это ключевой регион для государства.
Российский эксклав привлекает повышенное внимание со стороны Запада. Вблизи него довольно часто замечают беспилотники стран НАТО. Польский полковник Марек Вжосек ранее сравнил этот регион с пугалом из-за размещенных там вооружений.
Журнал The National Interest, в свою очередь. назвал «вооруженный до зубов Калининград» самым страшным кошмаром Североатлантического альянса. Комментируя эту публикацию, депутат Юрий Швыткин напомнил, что любые действия России по размещению вооружения внутри страны — это внутренние дела государства. К тому же все действия Москвы по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права, констатировал парламентарий.
Статья в газете Wyborcza появилась на фоне объявленной 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19.
17 марта в Калининграде зафиксировали два новых случая заражения. У одной из заболевших симптомы вируса появились после посещения из Польши, у другой — после контакта с ней. Обеих пациенток изолировали и поместили в боксы. Их заболевание протекает в легкой форме. Официально в Калининграде пока подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.
Чтобы инфекция не распространялась, местные власти ввели в регионе режим повышенной готовности. До 30 апреля там запретили проводить массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия в помещении, если количество участников более 300 человек, а на открытом воздухе — 600 человек.
Региональное Управление Роспотребнадзора и правительство Калининградской области также призвали руководство отелей не подвергать эпидемиологической опасности постояльцев, предварительно сообщая им о случаях бронирования номеров иностранцами на время карантина.
Все, кто вернулся из-за границы в течение последних 14 дней, должны обратиться на «горячую линию» по номеру 112, сообщить оператору страну, из которой прибыли, имеются ли признаки заболевания — кашель, слабость, температура, одышка — а также представить точный адрес своего местонахождения.
С 15 марта по поручению главы российского правительства Михаила Мишустина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране приостановлен пропуск иностранцев через границу с Польшей. Их не пропускают через сухопутные участки госграниц.
Глава правительства также поручил Минпромторгу РФ отчитаться об объеме производства средств защиты и дезинфекции для профилактики COVID-19.
Решение о временном закрытии границ в связи с пандемией коронавируса 13 марта приняла и Польша, писало издание Gazeta.pl. со ссылкой на заявление премьер-министра республики Матеуша Моравецкого.
«Мне очень жаль сообщать, что мы внедряем принцип: если не гражданин Польши — граница закрыта. Отступления будут применяться к иностранцам, которые на законных основаниях проживают и работают в Польше. Эти люди смогут вернуться, но есть одно условие — подчинение 14-дневному карантину», — пояснял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Ограничения установили на десять дней, но могут продлить и до месяца.

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