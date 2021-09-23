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Пока Европа тянет, Финляндия готова признать "Спутник V" - Yle
23 сентября 2021, 17:40 • 168 • Политика
Финские медики считают возможным разрешить въезд без тестов привитым "Спутником V". "THL не считает, что привитые "Спутником V" могут создавать риск ухудшения ситуации с коронавирусом в Финляндии", - говорится в заявлении медицинского ведомства страны.
Финляндия может разрешить гражданам России, привитым вакциной "Спутник V", въезд в страну без сдачи ковид-тестов. Об этом сообщает финская телекомпания Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
Отмечается, что документ с соответствующими рекомендациями уже подписали глава THL и руководитель одного из департаментов организации. В сообщении говорится, что Россия и Финляндия являются странами-соседями, а также - что эффективность "Спутника V" сопоставима с эффективностью одобренных в Европе вакцин. Учитывая поток движения через границу, требование тестировать уже привитых на COVID-19 создаст проблемы как для пограничных пунктов Финляндии, так и для путешественников из России.
- говорится в документе.
В связи с этим THL советует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус, если человек привит "Спутником V". То есть фактически Финляндия готова признать русскую вакцину.
Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств затягивает процесс признания русских вакцин. Из-за этого привитых "Спутником V" всё равно заставляют проходить тесты на COVID-19. Тем не менее всё больше стран Европы начинают признавать русскую вакцину в частном порядке.
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