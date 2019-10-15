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Пока Европа мнется и думает, Россия "набирает" очки в турецком "гамбите" - La Stampa
15 октября 2019, 17:39 • 88 • Политика
Европейские страны не знают, как реагировать на действия Турции, они планируют провести “дипломатическую сверку” с дальнейшими планами России по выводу иностранных сил из Сирии и поиску возможных точек соприкосновения, а Кремль пользуется растерянностью Европы, считают в итальянском издании La Stampa.
Согласно итальянскому СМИ, Путин предусмотрительно включается в кризис, вызванный недавним нападением Турции на курдов на северо-востоке Сирии. Теперь Россия требует вывода всех иностранных войск, которые незаконно присутствуют в Сирии. Это предполагает возвращение российской армии, если на то будет воля Дамаска, пишет издание. Кремль, таким образом, пользуется растерянностью Европы, США и НАТО из-за бесцеремонной военной инициативы Эрдогана.
"Пока авиация Анкары наносит удары по позициям курдов, турецкие БТР оккупируют города Сулук и Эт-Телль-эль-Абьяд, а ООН бьет тревогу из-за 130 тысяч беженцев, в Вашингтоне ищут возможные рычаги влияния для приостановки нынешних операций", - пишут в La Stampa. Введение санкций в отношении Турции в издании называют "исключительной мерой в отношении страны - члена НАТО". Журналисты считают, что США намеренно не акцентируют внимание на том, что Трамп фактически дал разрешение на военную операцию своими постоянными заявлениями о выводе сил США из Сирии и тем, что сделал это.
Европейские страны по отдельности рассматривают возможность приостановки военных поставок турецкому правительству, но сомневаются в принятии решения. Они могут провести детальную дипломатическую сверку с дальнейшими планами России по выводу иностранных сил из Сирии и поиску возможных точек соприкосновения. Ни одна из стран Европы не может недооценивать риска дальнейшей дестабилизации в регионе и неконтролируемого наплыва в Европу новых беженцев, считает итальянское издание.
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