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"Пока это ваша территория": в Киеве намекнули на возможную потерю РФ Дальнего Востока
03 апреля 2021, 12:05 • 199 • Политика
Украинская сторона посоветовала властям нашей страны сосредоточиться на своих делах
С громким заявлением выступил глава Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он обвинил Россию в том, что она "сует нос" в дела Украины и призвал заняться собственными делами.
Кроме того, Данилов в эфире у Савика Шустера намекнул, что РФ может лишиться части территорий.
"Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория – занимайтесь",
-отрезал он.
Как водится, свои слова Данилов не подкрепил какими-либо фактами.
Напомним, украинская сторона регулярно во всеуслышание обвиняет Россию в агрессии и делится опасениями – мол, со дня на день на Незалежную могут напасть. Так, на днях украинская разведка обнародовала заявление, где говорится о возможном продвижении войск РФ вглубь страны.
Позже масла в огонь подлил первый глава Украины Леонид Кравчук, который назвал Россию врагом и заявил, что Москва стремится к уничтожению Киева. На слова политика уже ответили – его заявление прокомментировал сенатор, указавший на истинного врага Незалежной.
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