Согласно решению суда, местные власти самостоятельно должны будут завершить процесс деколонизации, "учитывая при этом права жителей на самоопределение".

Решение, конечно, знаменательное, правда, носит оно чисто рекомендательный характер и обязательному исполнению не подлежит. Но даже если бы было иначе, и решение суда ООН должно было бы быть выполнено неукоснительно, не стоит думать, что Лондон поспешил его исполнять.

И, действительно, со стороны британской столицы донеслось неторопливое "документы внимательно изучим". И на этом моменте можно о судебном решении просто забыть, так как британцы фактически ответили: "Острова наши и останутся нашими".

"Конечно, Лондон начхает на решение суда. Во всяком случае, пока на этом архипелаге стоит база США. Главное - не забыть, что нормы международного права попирает Москва, а не Лондон с Вашингтоном", - пишет политический аналитик и историк Владимир Корнилов.

Что такое архипелаг Чагос? Это семь атоллов, на которых находится более 60 маленьких тропических островов. Самый большой из них Диего-Гарсия, его площадь равна 27 квадратным километрам. До Мальдив от Чагоса примерно 500 километров. Острова почти необитаемы, но и они представляют большой интерес как для Британии, так и для США.

У французов этот архипелаг Британия отбила в начала XIX века. В 1965 году признала его частью британской территории, в 1966 году заключила с США договор о совместном использовании территорий.

Стратегическое значение архипелага сложно не оценить: этот район позволяет контролировать почти весь Индийский океан, а на Диего-Гарсии находится секретная военная база США, которая считается одним из важнейших американских опорных пунктов в мире. Отсюда координировались операции в Афганистане и Ираке. А еще не так давно здесь же располагалась одна из секретных тюрем ЦРУ.

Полностью необитаемым Диего-Гарсия не был, но жители, а их здесь было от 2-х до 4-х тысяч человек, определенно мешались. Поэтому их в 70-х годах прошлого века переселили на Сейшелы и Маврикий. В 2008 году был введен еще и запрет на их возвращение на Чагос. Такое требование выдвинул Вашингтон, а Лондон пообещал, что к тому моменту, как будет открыта американская база, "здесь не будет никакого коренного населения, кроме чаек", цитирует одного из чиновников Форин офиса Владимир Корнилов.

Так что никакие законы и судебные решения на архипелаге значения не имеют: судьбу Чагоса решает исключительно заинтересованность в нем американцев.

Архипелаг, конечно, никто и никогда не вернет Маврикию. Как пишут пользователи в соцсети, "Лондон уверен, что возвращать – это плохая примета". А так – архипелаг ведь нужен Британии "в целях безопасности".