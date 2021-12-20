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«Пока ещё рано оценивать»: в России ожидают реакции США на предложения в сфере безопасности
20 декабря 2021, 19:35 • 70 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве видели сообщения о готовности США обсуждать выдвинутые Москвой предложения в сфере безопасности, но «субстантивного ответа» пока не поступало. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также указал, что российские дипломаты ждут реакцию заокеанских коллег. При этом в ведомстве полагают, что Вашингтон согласится на переговоры, но попытается обставить согласие «пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями». Ранее в Белом доме сообщили об обсуждении с коллегами по НАТО российской инициативы, конкретные предложения ожидаются на этой неделе.
РИА Новости © Наталья Селиверстова
Москва пока не получила субстантивный ответ от Вашингтона на предложения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Схожим образом высказался замглавы российского МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что на Смоленской площади ожидают ответа Вашингтона. По его мнению, американские дипломаты должны осознавать, что ситуация достаточно сложная и напряжённая.
«Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», — цитирует его ТАСС.
Он также выразил предположение, что в Вашингтоне не откажутся от переговоров, но попытаются дополнить их «разного рода пожеланиями, условиями, дополнительными идеями» и будут пытаться перевести диалог «в вялотекущий процесс».
«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся по этому направлению», — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.
Рябков констатировал, что «самый большой должок», остающийся за США, — научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым нужно строить диалог на взаимоуважительной основе.
«Этим нужно заниматься вплотную, причём быстро. Надеюсь, что хотя бы этот аспект они усвоили, поэтому мы ждём быстрых сигналов», — добавил замглавы МИД РФ.
Реакция стран Европейского союза на предложения о безопасности «будет неоднозначной», заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, подчеркнув, что предстоит непростая работа.
«Наши западные партнёры, в том числе США, сигнализируют принципиальную готовность, хотя обставляют это разного рода претензиями. Нас всё обвиняют, что у нас «красные линии» есть, а сами занимаются ровно тем же самым — только их «красные линии» диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями», — цитирует его газета «Известия».
Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил, что Брюссель должен быть неотъемлемой частью дискуссий о принципах построения европейской безопасности. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что у России «нет никакого права указывать партнёрам НАТО», тогда как представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подчеркнула, что Берлин обсуждает поступившие предложения со всеми партнёрами в ЕС и НАТО.
1 декабря Владимир Путин предложил НАТО начать переговоры о предоставлении России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. По его словам, Москва нацелена на диалог с Вашингтоном и их союзниками о том, чтобы были выработаны конкретные договорённости, исключающие любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих РФ систем оружия.
«Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики», — говорил Путин на церемонии вручения верительных грамот.
17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. В первом документе содержится предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», а также исключается использование территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора. Во втором — говорится о том, что Россия и НАТО должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены альянса должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины, а также ряда других стран.
После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками по НАТО предложения российской стороны. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Вашингтон передаст конкретные предложения в течении этой недели. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против проведения конференции с Россией о сферах влияния, подчеркнув, что для альянса подобная встреча станет «шагом назад».
«Мы никогда не пойдём на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу», — сказал он в интервью Journal de Dimanche.
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