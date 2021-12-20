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«Пока ещё рано оценивать»: в России ожидают реакции США на предложения в сфере безопасности

20 декабря 2021, 19:35  •  70 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве видели сообщения о готовности США обсуждать выдвинутые Москвой предложения в сфере безопасности, но «субстантивного ответа» пока не поступало. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также указал, что российские дипломаты ждут реакцию заокеанских коллег. При этом в ведомстве полагают, что Вашингтон согласится на переговоры, но попытается обставить согласие «пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями». Ранее в Белом доме сообщили об обсуждении с коллегами по НАТО российской инициативы, конкретные предложения ожидаются на этой неделе.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

Москва пока не получила субстантивный ответ от Вашингтона на предложения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока рано ещё оценивать. Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока ещё нет, поэтому давать оценки преждевременно», — сказал Песков.

Схожим образом высказался замглавы российского МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что на Смоленской площади ожидают ответа Вашингтона. По его мнению, американские дипломаты должны осознавать, что ситуация достаточно сложная и напряжённая.

«Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил предположение, что в Вашингтоне не откажутся от переговоров, но попытаются дополнить их «разного рода пожеланиями, условиями, дополнительными идеями» и будут пытаться перевести диалог «в вялотекущий процесс».

«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся по этому направлению», — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Рябков констатировал, что «самый большой должок», остающийся за США, — научиться воспринимать Россию как партнёра, с которым нужно строить диалог на взаимоуважительной основе.

«Этим нужно заниматься вплотную, причём быстро. Надеюсь, что хотя бы этот аспект они усвоили, поэтому мы ждём быстрых сигналов», — добавил замглавы МИД РФ.

Реакция стран Европейского союза на предложения о безопасности «будет неоднозначной», заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, подчеркнув, что предстоит непростая работа.

«Наши западные партнёры, в том числе США, сигнализируют принципиальную готовность, хотя обставляют это разного рода претензиями. Нас всё обвиняют, что у нас «красные линии» есть, а сами занимаются ровно тем же самым — только их «красные линии» диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями», — цитирует его газета «Известия».

  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил, что Брюссель должен быть неотъемлемой частью дискуссий о принципах построения европейской безопасности. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что у России «нет никакого права указывать партнёрам НАТО», тогда как представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подчеркнула, что Берлин обсуждает поступившие предложения со всеми партнёрами в ЕС и НАТО.

1 декабря Владимир Путин предложил НАТО начать переговоры о предоставлении России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. По его словам, Москва нацелена на диалог с Вашингтоном и их союзниками о том, чтобы были выработаны конкретные договорённости, исключающие любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих РФ систем оружия.

«Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики», — говорил Путин на церемонии вручения верительных грамот.

17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. В первом документе содержится предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», а также исключается использование территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора. Во втором — говорится о том, что Россия и НАТО должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены альянса должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины, а также ряда других стран.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками по НАТО предложения российской стороны. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Вашингтон передаст конкретные предложения в течении этой недели. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался против проведения конференции с Россией о сферах влияния, подчеркнув, что для альянса подобная встреча станет «шагом назад».

«Мы никогда не пойдём на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу», — сказал он в интервью Journal de Dimanche.

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