|
Пока чиновники делят бюджеты, леса продолжают гореть
27 июля 2020, 15:05 • 40 • Аналитика
В России горит лес. Скоро дым начнёт накрывать населённые пункты. Однако истинный масштаб проблемы оценить не так уж просто. Заинтересованные стороны играют с цифрами. Одни стараются уйти от ответственности, другие – получить дополнительное финансирование.
По официальным данным мониторинга Рослесхоза, по состоянию на 20 июля общая площадь лесных пожаров в стране составляла 1,62 млн гектаров. Особенно тяжёлая ситуация сложилась на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Однако тревожными цифрами статистики лесных пожаров в нашей стране уже не удивишь никого: из года в год повторяется одна и та же ситуация. Леса горят – чиновники делают вид, что этого не замечают.
Сейчас в некоторых регионах едкий дым от пожарищ уже достиг населённых пунктов. Смог в Якутске и ещё 14 посёлках республики. «Обширный Сибирский регион стал в буквальном смысле горячей точкой. Российские власти должны действовать быстро, пока ядовитый дым не пришёл в города и посёлки. Однако, чтобы решить проблему катастрофических пожаров, которые происходят каждый год, необходимо системно менять механизм охраны лесов», – отмечает руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.
О необходимости менять систему лесоохраны говорят и с высоких трибун как минимум последние лет десять. Но похоже, что существующая ситуация на самом деле всех устраивает.
Прогнозы на глазок
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», более 90% полыхающих ныне пожарищ тушить не будут. Решение об этом принималось на основе так называемого принципа зонирования. Власти каждого региона самостоятельно определяют территории, на которых тушение пожара экономически необоснованно. Причём решение об этой самой обоснованности в большинстве случаев принимается чисто интуитивно. «К сожалению, во многом это глазомерные оценки, потому что точно спрогнозировать, как будет развиваться пожар, который никто не будет тушить, очень трудно, – пояснил «Нашей Версии» Григорий Куксин. – И довольно часто происходят ошибки: пожар, который считался безобидным, уходил на десятки, сотни тысяч гектаров и приводил к задымлению городов».
На «глазомерные» оценки чиновников, как нетрудно догадаться, обычно влияет финансовая составляющая. А на борьбу с лесными пожарами денег катастрофически не хватает. В результате в пресловутые «зоны контроля» (территории, на которых пожары тушить не будут) попадают вовсе не какие-то труднодоступные участки, а вообще любые, на тушение которых не нашлось денег.
Бюджетные расходы на лесное хозяйство составляют около 30 млрд рублей в год, около 5-7 млрд из них идёт на тушение лесных пожаров. По оценкам экспертов, отрасль недофинансирована как минимум в 3 раза.
«Региональная власть очень странно выделяет эти «зоны контроля». В них, например, находятся населённые пункты, дороги, объекты лесозаготовки, – констатирует Григорий Куксин. – То есть люди приезжают туда на тяжёлой технике, заготавливают древесину. И при этом региональная власть считает, что эта территория недоступна даже с воздуха, то есть пожарных доставить туда никак нельзя. Лесорубов можно, а пожарных – нельзя».
В результате, по словам эксперта, зачастую не тушат действительно опасные пожары, возникающие на вырубках, рядом с дорогами или даже вблизи населённых пунктов.
Нет денег – нет пожарных
Лес – это федеральная собственность, так что и средства на его защиту и охрану должны приходить из центра. А вот вопросы о том, какие именно участки тушить, решают уже на местах.
Излишнее усердие местных чиновников в борьбе с огнём ведёт к убыткам местных бюджетов. Вот, например, в Красноярском крае на тушение пожаров ежегодно расходуется около 1,5 млрд рублей, а компенсации из центра составляют всего около 500 миллионов. По крайней мере так утверждают власти региона.
Такая ситуация задаёт простую логику для большинства региональных чиновников: прислали деньги – будем тушить, не прислали – не будем.
Более того, характер отчётности по пожарам заставляет местных чиновников затушёвывать проблемы. «Никому не хочется портить себе показатели, потому что их всегда сравнивают с аналогичными за предшествующий период. Если показывать, что у тебя ситуация хуже, – значит ты не справляешься. Если ты не справляешься, к сожалению, это обычно приводит к тому, что тебя будут менять на кого-то другого, более эффективного, а вовсе не к тому, что тебе дадут денег или технику», – рассуждает Григорий Куксин.
В итоге получается, что самые «горячие» регионы в пересчёте на площадь пожаров получают наименьшее финансирование.
Рейтинг регионов по лесным пожарам в 2019 году
Рейтинг регионов по лесным пожарам в 2020 году Источник: федеральное агентство лесного хозяйства
Игры с цифрами
Ради красивой отчётности ответственные ведомства стараются представить картину в нужном им свете. К примеру, по-разному считается сумма ущерба в зависимости от причины возгорания. Если молния ударила, то ущерб меньше, если человек поджёг – больше. «Поэтому некоторые регионы, пытаясь улучшить свои показатели, большинство пожаров списывают на молнии, хотя все знают, что это неправда», – говорит Григорий Куксин.
Да и общий масштаб пожаров по отчётам ведомств оценить не так уж просто. Вот на прошлой неделе Рослесхоз констатировал, что площадь зарегистрированных пожаров в обслуживаемой зоне сейчас на 80% (!) меньше, чем год назад. То, как изменились границы «обслуживаемой зоны», – тайна, покрытая мраком. А все остальные возгорания попросту не учитываются.
Альтернативный взгляд на масштаб проблемы даёт статистика Greenpeace, которая основана на учёте термоточек (температурных аномалий, которые фиксируются с помощью спутников). Однако методика построения графиков может навести на мысль о том, что «зелёные», в свою очередь, сгущают краски. Ведь им для сбора средств нужно предъявить общественности катастрофу вселенского масштаба.
Где горит?
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июля 2020, 21:05
|
26 июля 2020, 06:05
|
25 июля 2020, 00:05
|
23 июля 2020, 08:05
|
25 июля 2020, 07:05
|
25 июля 2020, 11:05
|
25 июля 2020, 00:05