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Пока Билл Гейтс беднел: российские миллиардеры улучшили позиции в топ-500 богатейших людей мира

02 августа 2019, 09:24  •  26 • Политика
В новом топ-500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index российские миллиардеры улучшили свои позиции. Они увеличили свои доходы с начала года на 36 с лишним миллиардов долларов - пока богатейшие люди на планете, Джефф Безос и Билл Гейтс, беднели.
Всего в Bloomberg Billionaires Index вошли 22 долларовых миллиардера из России. За семь месяцев 2019 года они улучшили свои позиции в рейтинге и разбогатели в обей сложности на 36,32 миллиарда долларов.
Выше остальных российских граждан в топ-500 находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (25,1 млрд долларов), за ним следует основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин (22,9 млрд долларов), далее — бенефициар НЛМК Владимир Лисин (21,1 млрд долларов), перечисляет РИА ФАН.
Кроме того, в десятку богатейших российских граждан вошли Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович и Виктор Вексельберг.
Тоит отметить, богачи из России богатели в то время, как самые богатые люди на планете беднели. В топ-10 мирового рейтинга всего два человека (француз Бернар Арно и испанец Амансио Ортега) увеличили свои доходы, при этом даже им не удалось прирастить свои капиталы так же эффективно, как последнему в десятке российских богачей. А все остальные — в том числе №1 в мире Джефф Безос, знаменитый Билл Гейтс, Уоррен Баффет и сам Марк Цукерберг только беднели.

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