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Пока без забастовок: рабочие Белоруссии выдвинули требования

13 августа 2020, 16:50  •  81 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Протесты в Республике перешли в новую фазу
Работники крупнейшего предприятия в РеспубликеБелАЗ присоединились к протестным акциям. Они не стали саботировать работу, но выдвинули свои требования – прекратить произвол силовиков и предъявить избирательные бюллетени, подтверждающие победу Александра Лукашенко.
В четверг, 13 августа, в соцсетях стали появляться сообщения, что руководство БелАЗа врет, утверждая, что никакой забастовки нет. Сообщения сопровождались фото и видеокадрами, на которой большая толпа стоит у здания администрации.
Но оказалось, что рабочие БелАЗа, действительно, не стали устраивать саботаж. В обеденный перерыв они вызвали начальство на переговоры, выдвинули требования и предупредили, что следующим шагом станет забастовка.
"На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи, но, если ничего не изменится, нужно бастовать", – приводит TUT.BY слова одного из рабочих.
Надо отметить, что руководство и предприятия, и города Жодино вышло к протестующим. Разговор получился эмоциональным, но довольно конструктивным. Мэр города Дмитрий Заблоцкий пообещал его продолжить сегодня вечером.
Со своей стороны, и.о. гендиректора БелАЗа Олег Степук подтвердил, что во время беспорядков двое сотрудников завода были задержаны, в отделение милиции уже направлено официальное письмо с просьбой их отпустить под поручительство руководства. Впрочем, люди утверждают, что задержанных рабочих было гораздо больше и их судьба не известна.
В то же время правоохранители заявили, что выведут подразделения ОМОН из Жодино, если не будет угрозы захвата административных зданий. В настоящее время все настроены мирно.
Сотрудники Белорусской государственной филармонии также устроили в четверг мирную акцию протеста: они встали на крыльце и начали петь. Директор филармонии Александр Никита уточнил, что акция не политическая:
"Протест против страха, который им приходится испытывать, когда они добираются с работы до дома", – передает РБК.
Ранее стало известно, что некоторые сотрудники ОМОН демонстративно выкинули форму и отказались применять силу против граждан.

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