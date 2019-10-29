|
Пока без доказательств: США заявили об уничтожении тела аль-Багдади "должным образом"
29 октября 2019, 13:09 • 104 • Политика
Вашингтон заявил, что американские военные не только ликвидировали главаря ИГ аль-Багдади, но и уничтожили его тело "должным образом". Впрочем, пока фото- и видеодоказательств не будет - как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, все файлы должны быть сначала рассекречены.
По словам Милли, останки террориста были уничтожены "должным образом", однако он не уточнил, каким именно. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что тело аль-Багдади захоронили в море.
Американский генерал в свою очередь пообещал, что фото- и видеодоказательства ликвидации главаря ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) будут предоставлены позже, после их рассекречивания.
Милли рассказал, что спецназ США задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.
В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2019, 07:54
|
22 октября 2019, 18:39
|
29 октября 2019, 06:39
|
24 октября 2019, 12:54
|
24 октября 2019, 03:09
|
24 октября 2019, 06:24
|
25 октября 2019, 11:39