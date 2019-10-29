Пока без доказательств: США заявили об уничтожении тела аль-Багдади "должным образом"

По словам Милли, останки террориста были уничтожены "должным образом", однако он не уточнил, каким именно. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что тело аль-Багдади захоронили в море.

Американский генерал в свою очередь пообещал, что фото- и видеодоказательства ликвидации главаря ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) будут предоставлены позже, после их рассекречивания.

Милли рассказал, что спецназ США задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.

В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.