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«Поиски продолжались и в тёмное время суток»: в Нижегородской области обнаружили тело подозреваемого в стрельбе

13 октября 2020, 14:00  •  39 • В России
В Нижегородской области правоохранительные органы обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в стрельбе, в результате которой погибли три человека и ещё трое были госпитализированы. По словам силовиков, поиски стрелка продолжались и ночью. Для этих целей использовалось спецоборудование, в том числе беспилотные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи подозреваемому разрешения на владение оружием, а также оценить работу органов профилактики.
 
© СК РФ по Нижегородской области
 

На территории деревни Большеорловское в Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в стрельбе, в результате которой погибли три человека. В Следственном комитете сообщили, что на теле обнаружены признаки суицида.

В Росгвардии рассказали, что вели поиски стрелка вместе с коллегами из МВД, а также с помощью местных жителей практически всю ночь.

«Несмотря экстремальную ситуацию — подозреваемый был вооружён и представлял реальную опасность, уже к этому моменту совершил ряд тяжких преступлений, — его поиски продолжались и в тёмное время суток», — цитирует РИА Новости пресс-службу Росгвардии.

Кроме того, для поисковой операции применялось специальное оборудование для работ в темноте. Зону поиска обследовали беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, силовики вышли к месту нахождения подозреваемого ближе к утру, но решили дождаться светлого времени, чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников.

«В 7:12 на окраине поселка Большеорловское поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила тело подозреваемого в совершении преступления», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что 12 октября в Нижегородской области в деревне Большеорловское мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека. Ещё трое получили ранения и были экстренно госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжёлое.

По информации следствия, 11 октября подозреваемый приехал в деревню Большеорловское к бабушке, где вместе с отцом ходил на охоту. На следующий день молодой человек взял ружьё и беспричинно выстрелил в местных жителей.

«Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу также с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших женщин и его родная бабушка», — уточнили в СК.

По данным источника ТАСС, перед трагедией у молодого человека произошёл конфликт с бабушкой. Предположительно, в момент совершения преступлений мужчина находился в невменяемом состоянии.

СМИ также публиковали рассказы очевидцев. По их словам, стрелок выбежал из квартиры и открыл огонь по автобусу и окнам домов. Сообщается примерно о десяти выстрелах, которые произвёл злоумышленник.

Наряду с этим свидетели произошедшего в беседе с Ruptly отметили, что семья предполагаемого преступника «очень порядочная». Самого молодого человека собеседники охарактеризовали положительно, однако отметив его увлечение компьютерными играми.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи подозреваемому разрешения на владение оружием.

Наряду с этим глава ведомства поручил оценить работу органов профилактики, следует из сообщения на сайте СК.

«Cледователи должны в рамках уголовного дела тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что, по данным Росгвардии, подозреваемый на законных основаниях с 17 сентября 2020 года владел одним охотничьим гладкоствольным ружьем.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Следкома. Для выяснения причин стрельбы СК проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Тем временем пресс-служба правительства Нижегородской области опубликовала информацию о состоянии пострадавших в результате стрельбы.

Как указывается в сообщении со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина, всем троим оказывается помощь.

«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Ещё одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию», — цитирует пресс-служба Никитина.

Родным и близким погибших, а также пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая, указали в правительстве. Глава региона выразил соболезнования тем, кто потерял в трагедии близких.

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