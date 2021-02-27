Поиски Навального продолжаются: Ещё одна исправительная колония открестилась от блогера

В колонии во Владимирской области не подтвердили сообщения о прибытии Навального. Куда этапировали блогера, до сих пор загадка.

Поиск местопребывания Алексея Навального до сих пор продолжается. В колонии №2 во Владимирской области не подтвердили прибытия блогера для отбывания срока лишения свободы. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

В четверг, 25 февраля, Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" в Москве к месту отбывания наказания. Однако где именно будет отсиживать свой срок "борец с режимом", остаётся загадкой.

Ранее сообщалось, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Коломне. Затем появилась информация, что блогера отправили в колонию №2 во Владимирской области, однако и эти сведения не подтвердились.

Данной информацией не располагаем,

- заявили в колонии №2 города Покрова на вопрос РЕН ТВ о прибытии Навального.

Напомним, в феврале суд заменил Навальному его условный срок реальным. Причиной стали многочисленные нарушения, допущенные во время испытательного срока со стороны блогера.