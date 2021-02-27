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Поиски Навального продолжаются: Ещё одна исправительная колония открестилась от блогера

27 февраля 2021, 22:10  •  113 • Политика
В колонии во Владимирской области не подтвердили сообщения о прибытии Навального. Куда этапировали блогера, до сих пор загадка.
Поиск местопребывания Алексея Навального до сих пор продолжается. В колонии №2 во Владимирской области не подтвердили прибытия блогера для отбывания срока лишения свободы. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
В четверг, 25 февраля, Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина" в Москве к месту отбывания наказания. Однако где именно будет отсиживать свой срок "борец с режимом", остаётся загадкой.
Ранее сообщалось, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии в городе Коломне. Затем появилась информация, что блогера отправили в колонию №2 во Владимирской области, однако и эти сведения не подтвердились.
Данной информацией не располагаем,
- заявили в колонии №2 города Покрова на вопрос РЕН ТВ о прибытии Навального.
Напомним, в феврале суд заменил Навальному его условный срок реальным. Причиной стали многочисленные нарушения, допущенные во время испытательного срока со стороны блогера.

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