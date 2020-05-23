Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / В мире

«Поиск внешнего врага»: в посольстве РФ раскритиковали США за грант на «разоблачение российской дезинформации»

23 мая 2020, 14:50  •  76 • В мире
Посольство России в США заявило, что американская сторона направляет деньги на поиск внешнего врага, вместо того чтобы бороться с пандемией коронавируса. Таким образом там отреагировали на объявление Соединёнными Штатами конкурса на получение гранта в $250 тыс. на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». В диппредставительстве отметили, что подобные действия раскрывают «истинные настроения партнёров из Госдепа».
 
Здание посольства России в Вашингтоне AFP © Chris Kleponis
 

Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с глобальной эпидемией коронавируса, направляет деньги на поиск внешнего врага. Так диппредставительство отреагировало на объявление США конкурса на получение гранта в $250 тыс. на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения».

В дипмиссии отметили, что подобные действия раскрывают «истинные настроения партнёров из Госдепа».

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия, и США — теряем тысячи граждан и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Там напомнили, что накануне Дня Победы лидеры России и США провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили историческую значимость союзнических отношений, а также дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время в посольстве указали, что русофобские силы в Вашингтоне не прекращают деструктивной деятельности, несмотря на сигналы, исходящие от лидера страны.

«Уже можно предугадать, кто получит грант Госдепа. Все эти НПО хорошо известны. И в их «продукции» главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали «не мыть руки» (это фейк ньюз). От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — говорится в сообщении.

Информацию о гранте разместило Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США. Ведомство предложило выдать грант организации с опытом «в противодействии российской дезинформации».

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, причины появления подобных грантов связаны с тем, что власти США недостаточно эффективно справляются с пандемией COVID-19.

«Они пытаются показать, что у них не хуже, чем в России, и доказать соответственно, что в РФ якобы имеются какие-то фальсификации, связанные со статистикой по COVID-19. Но сам по себе грант, я думаю, спровоцирует множество новых фейков и бездоказательной информации», — заявил депутат RT.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT отметил, что коронавирус для американской стороны в данном случае является только предлогом, а сложившаяся ситуация — продолжением многолетней политики США.

«Противостояние, которое началось и уже несколько лет имеет место между Россией и США по разным поводам, которые были связаны и с введением санкций и прочих вещей, — вот эта вся кампания продолжается. Мы видели публикации в американской и английской прессе, видели заявление Столтенберга о том, что Россия и Китай якобы используют коронавирус для новой волны дезинформации, для наступления на Запад, для раскола Запада. Коронавирус — ещё один предлог для проведения такого рода политики», — отметил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы занимаются распространением фейков, связанных с коронавирусом. Каких-либо примеров подобной деятельности он не привёл.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе запустили дезинформационную кампанию в отношении России в контексте пандемии COVID-19.

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли. И сегодня генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок», — написала в Facebook Захарова.

  • Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в котором акцентируется внимание на низкой смертности от COVID-19 в России, а также содержатся предположения, что Россия якобы может вести подсчёт погибших от коронавирусной инфекции не так, как это делают другие страны.

Помимо этого, издания Financial Times и The New York Times выпустили статьи, в которых говорилось, что количество смертей, вызванных COVID-19, в России якобы может быть на 70% выше официальной статистики. 

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в столице устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия. Там добавили, что в России, в отличие от многих других стран, оно делается в 100% случаев. Об этом также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчёты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводится патологоанатомическое исследование», — указал Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
23 мая 2020, 01:55
Литва строит мост, который ведёт в никуда
23 мая 2020, 03:55
Шёл прямо и резко носом вниз: Странное пике А320 незадолго до трагедии в Пакистане сняли на видео
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
23 мая 2020, 01:55
"Платят за любой чих и царапину": Политолог развенчал миф об американской мечте
23 мая 2020, 10:55
США дурили всех с апреля? Илон Маск разнёс статистику по COVID-пациентам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.