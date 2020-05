«Поиск внешнего врага»: в посольстве РФ раскритиковали США за грант на «разоблачение российской дезинформации»

Посольство России в США заявило, что американская сторона направляет деньги на поиск внешнего врага, вместо того чтобы бороться с пандемией коронавируса. Таким образом там отреагировали на объявление Соединёнными Штатами конкурса на получение гранта в $250 тыс. на «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». В диппредставительстве отметили, что подобные действия раскрывают «истинные настроения партнёров из Госдепа».

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия, и США — теряем тысячи граждан и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину — полностью или частично — за недоработки собственных властей», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Там напомнили, что накануне Дня Победы лидеры России и США провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили историческую значимость союзнических отношений, а также дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время в посольстве указали, что русофобские силы в Вашингтоне не прекращают деструктивной деятельности, несмотря на сигналы, исходящие от лидера страны.

«Уже можно предугадать, кто получит грант Госдепа. Все эти НПО хорошо известны. И в их «продукции» главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали «не мыть руки» (это фейк ньюз). От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя», — говорится в сообщении.

Информацию о гранте разместило Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США. Ведомство предложило выдать грант организации с опытом «в противодействии российской дезинформации».

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, причины появления подобных грантов связаны с тем, что власти США недостаточно эффективно справляются с пандемией COVID-19.

«Они пытаются показать, что у них не хуже, чем в России, и доказать соответственно, что в РФ якобы имеются какие-то фальсификации, связанные со статистикой по COVID-19. Но сам по себе грант, я думаю, спровоцирует множество новых фейков и бездоказательной информации», — заявил депутат RT.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT отметил, что коронавирус для американской стороны в данном случае является только предлогом, а сложившаяся ситуация — продолжением многолетней политики США.

«Противостояние, которое началось и уже несколько лет имеет место между Россией и США по разным поводам, которые были связаны и с введением санкций и прочих вещей, — вот эта вся кампания продолжается. Мы видели публикации в американской и английской прессе, видели заявление Столтенберга о том, что Россия и Китай якобы используют коронавирус для новой волны дезинформации, для наступления на Запад, для раскола Запада. Коронавирус — ещё один предлог для проведения такого рода политики», — отметил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica заявил, что Россия и Китай якобы занимаются распространением фейков, связанных с коронавирусом. Каких-либо примеров подобной деятельности он не привёл.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе запустили дезинформационную кампанию в отношении России в контексте пандемии COVID-19.

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли. И сегодня генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок», — написала в Facebook Захарова.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в котором акцентируется внимание на низкой смертности от COVID-19 в России, а также содержатся предположения, что Россия якобы может вести подсчёт погибших от коронавирусной инфекции не так, как это делают другие страны.

Помимо этого, издания Financial Times и The New York Times выпустили статьи, в которых говорилось, что количество смертей, вызванных COVID-19, в России якобы может быть на 70% выше официальной статистики.

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в столице устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия. Там добавили, что в России, в отличие от многих других стран, оно делается в 100% случаев. Об этом также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчёты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводится патологоанатомическое исследование», — указал Песков.