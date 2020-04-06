«Поиск виновных»: в США призывают ответить на «чрезмерную» добычу нефти РФ и Саудовской Аравией

В конгрессе США настаивают на принятии мер для предотвращения «чрезмерной добычи нефти» Саудовской Аравией и Россией. Такой призыв содержится в письме республиканцев Кевина Маккарти, Мака Торнберри и Грега Уолдена госсекретарю Майку Помпео. Согласно документу, с которым ознакомился RT, Москва и Эр-Рияд якобы приняли решение «наводнить нефтяной рынок беспрецедентным объёмом поставок сырой нефти», тем самым дестабилизируя мировую экономику. В связи с этим конгрессмены призывают Госдеп использовать «дипломатическое давление», чтобы обе страны смогли осознать возможные последствия своих действий. Как отметили опрошенные RT эксперты, подобные призывы являются характерной чертой внешней политики Вашингтона, привыкшего перекладывать ответственность за кризисные ситуации в мире на другие государства.

В конгрессе США считают необходимым «принять меры для предотвращения чрезмерной добычи нефти Королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией». Такой призыв содержится в письме конгрессменов-республиканцев Кевина Маккарти, Мака Торнберри и Грега Уолдена, направленном госсекретарю Майку Помпео.

«В этот критический момент, когда в мире свирепствует пандемия, Саудовская Аравия и Россия приняли решение наводнить нефтяной рынок беспрецедентным объёмом поставок сырой нефти. Такое манипулирование рынками ещё в большей мере дестабилизирует мировую экономику, усугубляя страдания рядовых граждан. Крайне важно, чтобы американское правительство ответило решительными действиями», — утверждается в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Потребление энергосырья в мире с начала 2020 года стало резко падать на фоне распространения коронавируса, и нефть стала постепенно дешеветь. Как ожидалось, участники альянса ОПЕК+ должны были дополнительно уменьшить добычу, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

6 марта в Вене завершились двухдневные переговоры участников сделки ОПЕК+, однако по итогам заседания стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех обязательств, взятых на себя ранее. Так, стороны договорились продолжить сотрудничество, но уже без гарантий снижения добычи энергосырья. После провала переговоров по сделке ОПЕК+ произошёл обвал нефтяных цен.

Между тем, как подчёркивал глава Минэнерго России Александр Новак, российская сторона не призывала полностью отказываться от сделки.

9 марта стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить производство сырья в апреле до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости — до 12 млн. Более того, Эр-Рияд объявил о рекордных за 20 лет скидках на нефть для всех своих клиентов.

Как заявлял российский премьер-министр Михаил Мишустин, падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и о резком наращивании добычи.

«В этой связи хотел бы отметить следующее. Первое: это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения. Напротив, мы предложили продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала или на год, в том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса», — указал он.

Как подчеркнул председатель правительства, позиция России была «абсолютно выверенной и обоснованной».

Однако российские власти неоднократно подчёркивали, что страна не ведёт никаких экономических противостояний.

«Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура», — подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что у Москвы с Эр-Риядом «хорошие отношения, партнёрские».

Кроме того, как сообщил 2 апреля Александр Новак, Россия не собирается наращивать нефтедобычу на фоне перепроизводства на рынке.

Как объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, в сложившейся ситуации Россия продолжает добычу нефти на уровне прежних договорённостей.

«Нам было предложено, как и всем остальным, увеличить сокращение добычи нефти, на тот момент Россия уже сократила на 300 тыс. баррелей в сутки, нам же было предложено ещё на 300 тыс. Россия отказалась дополнительно сокращать, но и не увеличивает объёмы. Сейчас Россия добывает 11,3 млн баррелей в день, то есть у нас добыча не изменилась, Россия своё слово держит в этом плане. Мы как добывали, так и добываем 11,3», — подчеркнул он.

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Более того, 3 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к сотрудничеству по нефти с ОПЕК+ и США на условиях партнёрства.

«Россия считает необходимым объединить усилия, мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+, мы готовы к договорённостям с партнёрами в рамках этого механизма ОПЕК+ и готовы к взаимодействию с Соединёнными Штатами Америки», — сказал он.

Как подчеркнул президент, нужно совместными стараниями сбалансировать рынок и сократить добычу нефти.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 млн баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше... Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски», — добавил он.

Путин пояснил, что речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года.

Саудовская Аравия также обратилась с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации на рынке нефти.

В ближайшие дни страны ОПЕК+ намерены провести совещание, в результате которого возможно ожидать, что стороны придут к новым договорённостям. Однако позиция США остаётся неясной, подчеркнул Алексей Коренев.

«Россия уже предложила свой механизм реализации на каждую из стран, кто-то по 200 снижает, кто-то по 100, может быть, даже мы пойдём на снижение на 300 тыс. баррелей в день. Саудовская Аравия тоже наверняка будет готова идти на уступки, а вот позиция Америки остаётся непонятной. Уж они-то достаточно сильно страдают от низких цен, потому что почти половина добываемой в США нефти — это сланцевая нефть, а стоимость её извлечения достаточно велика», — подчеркнул эксперт.

«Дипломатическое давление»





Тем не менее в своём письме Майку Помпео конгрессмены призывают Госдеп повлиять на Москву и Эр-Рияд.

«Крайне важно, чтобы Госдепартамент использовал соответствующее дипломатическое давление с целью не допустить нанесения этими иностранными государствами ненужного ущерба экономикам стран по всему миру. Саудовской Аравии и Российской Федерации следует осознать, что сейчас необходимо совместными усилиями преодолевать глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, и что для тех, кто решит стать источником нестабильности на мировых рынках, существуют последствия», — говорится в документе.

Reuters

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Ранее американские СМИ также заявляли о возможности введения новых антироссийских санкций. Так, 19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на некие источники утверждало, что Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.

В апреле газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку применения рестриктивных мер против России и Саудовской Аравии, чтобы заставить власти США повлиять на обе страны.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные материалы американских СМИ, отнёс сообщения о санкциях к «весеннему обострению, спровоцированному коронавирусом, у страдающих русофобией».

По мнению Алексея Коренева, несмотря на то что американские компании несут огромный ущерб из-за сложившейся экономической ситуации, подход к ней Дональда Трампа остаётся, мягко говоря, странным.

«В США уже разорился первый крупный сланцевый добытчик — компания Whiting Petroleum, но, что интересно, президент Трамп ещё вчера сначала призвал ОПЕК в целом снизить добычу на 10 млн баррелей в день, через 15 минут он уже призвал снизить добычу на 15 млн баррелей в день, но тут же заявил, что это никоим образом не означает какие-то обязательства для Америки. То есть Америка вне ОПЕК, поэтому никаких сокращений сама делать не будет. В общем, достаточно характерная позиция для Вашингтона, привыкшего считать себя над остальными», — подчеркнул эксперт.

Как отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в Соединённых Штатах привычно пытаются переложить ответственность за сложившуюся обстановку на Москву.