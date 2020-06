Поиск сетей: как американские законодатели обвинили Россию в «поддержке экстремистов» в США

Власти США намерены найти информацию о поддержке, которую якобы оказывает Россия «насильственным экстремистским группировкам и сетям» расистского толка, действующим в США и Европе. Такой пункт содержится в проекте оборонного бюджета США, который уже получил одобрение комитета сената по вооружённым силам. По мнению экспертов, таким образом Вашингтон рассчитывает вновь раскрутить кампанию по поиску «российской угрозы». Некий внешний виновник конфликтов внутри Соединённых Штатов и тех противоречий, которые сейчас обострились в американском обществе, нужен Белому дому, чтобы переключить внимание с насущных проблем и сложить с себя ответственность за происходящее, считают аналитики.

Комитет сената США по вооружённым силам одобрил проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября 2020 года.

Документ поддержали 25 сенаторов, против высказались двое членов комитета. Теперь он будет направлен на рассмотрение всего состава сената. Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить порядка $740 млрд.

Лейтмотив документа — стратегическая конкуренция США с РФ и КНР. По мнению авторов инициативы, оба геополитических противника Вашингтона выступают против американских ценностей — «свободы, демократии и мира», а также «стремятся изменить глобальный порядок в собственных интересах».

В документе нашли своё отражение события, начавшиеся в Соединённых Штатах в конце мая. Напомним, в стране не утихают протесты, переходящие порой в беспорядки: демонстранты требуют положить конец произволу полиции в отношении темнокожего населения.

Волну протестов спровоцировала видеозапись, попавшая в мае в интернет: случайные свидетели записали задержание полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский придавливал шею мужчины коленом, несмотря на жалобы задержанного и возмущение собравшихся вокруг прохожих. Позднее Флойд скончался в больнице.

«Фейковые заявления и ноль фактов»

Авторы проекта оборонного бюджета требуют предоставить сведения о поддержке, которую Россия якобы оказывает экстремистам, разжигающим межрасовую ненависть.

Приоритет стратегического соперничества с Россией и Китаем «требует предоставления информации о поддержке, которую Россия оказывает насильственным экстремистским группировкам и сетям, действующим по расовым и этническим мотивам в странах Европы и в США, и которая напрямую или косвенно приводит к разрастанию угроз национальной безопасности, увеличению масштабов информационной войны и росту числа угроз социальной стабильности и демократическим институтам», — говорится в документе.

Напомним, ранее о подобных претензиях к Москве заявила бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Правда, она обвинила Россию в большей мере в подстрекательстве протестующих при помощи социальных сетей, чем в спонсировании радикальных группировок.

«В происходящем чувствуется почерк России. Мы не можем позволить экстремистам и иностранным субъектам отвлекать нас от подлинных проблем, которые есть в нашей стране», — сказала Райс в эфире канала CNN.

По её мнению, ряд государств давно пытаются посеять раздор в американском обществе.

«Они берут любую вызывающую споры болезненную проблему и подстрекают обе стороны. Их цель — не просто поставить США в неловкое положение, а вызвать в нашей стране раскол», — подчеркнула бывшая советница президента США.

Слова Райс не остались незамеченными в Москве: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие высказывания «инсинуациями».

Прокомментировали выпад Райс и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Райс пытается повторить ошибку 2016 года, когда демократы пытались обвинить Россию в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку», — подчеркнула Захарова, напомнив, что социальные сети, через которые Россия якобы воздействует на настроения американцев, зарегистрированы в США.

Между тем версию о влиянии России на события в США подхватили некоторые медиа. Так, американское издание Politico опубликовало в начале июня материал с обвинениями в адрес Москвы и Пекина, которые якобы разжигают протесты в США посредством СМИ и соцсетей.

«Сейчас Россия делает то же, что и обычно», — цитирует издание специалиста в области медийной и цифровой дезинформации вашингтонского аналитического центра «Альянс по защите демократии» (относится к Германскому фонду Маршалла Соединённых Штатов*) Брета Шафера.

Примечательно, что в вину России ставится тот факт, что её СМИ освещают ситуацию с протестами. Авторы публикации скрупулёзно подсчитали, сколько раз российские и китайские информагентства размещали в социальных сетях информацию о событиях в США.

Например, испанскую редакцию RT упрекнули в том, что она регулярно публиковала новости о кризисе в Соединённых Штатах.

При этом авторы статьи отмечают, что российские и китайские СМИ не публиковали ложную информацию, но при этом активно распространяли «сеющий разногласия» контент.

С похожими утверждениями также выступило американское новостное издание Axios, опубликовавшее материал о якобы попытках РФ использовать в своих интересах расовые проблемы Америки.

«В тактике России нет ничего нового — её разведывательные службы используют дезинформацию, чтобы цинично обострять расовую напряжённость в США ещё со времён холодной войны», — говорится в материале.

При этом издание констатирует, что в проблемах, с которыми сталкивается американское общество, виновата всё-таки не Москва, а сами американцы.

Правый поворот

При этом власти США ищут более «материальную» угрозу со стороны РФ, нежели её предполагаемая активность в социальных сетях. Так, в апреле Госдепартамент внёс в список террористических организаций «Русское имперское движение» (РИД) — группу российских монархистов-правоконсерваторов, выступающих за «реставрацию российской самодержавной монархии» через установление «русской национальной диктатуры».

«Русское имперское движение обеспечивает военизированную подготовку сторонникам идей превосходства белой расы и неонацистам в Европе и ведёт активную деятельность по сплочению групп такого рода в единый фронт перед лицом тех, кого они считают своими врагами», — говорилось в сообщении Госдепа.

От прямых обвинений в связях РИД с российскими властями американские чиновники воздержались, однако, отвечая впоследствии на реакцию российского МИД на этот шаг, Госдеп упрекнул Москву в поддержке террористов и призвал прекратить «пропаганду».

Впоследствии германские СМИ распространили информацию о том, что РИД организовывал военизированные тренировки на базе ДОСААФ, куда приезжали ультраправые активисты из Европы.

РИД была замечена и в контактах с американскими радикалами. Так, в 2017 году активисты организации побывали в США по приглашению Traditionalist Worker Party — крайне правой неонацистской организации. Она, в частности, принимала участие в событиях 2017 года в Шарлотсвилле.

При этом Traditionalist Worker Party не подвергалась каким-либо санкциям со стороны властей США и самораспустилась в 2018 году.

Эксперты отмечают, что американские спецслужбы порой используют местных радикалов для решения некоторых нетривиальных задач.

«Поэтому их структуры действуют свободно, а иногда даже усиливаются при помощи теневого финансирования. Что же касается поиска спонсируемых Россией экстремистов, то это просто попытка властей США отвлечь внимание общества от внутренних проблем», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

С точки зрения аналитиков, в действительности идеологические нюансы мало интересуют власти США. Ключевое значение здесь имеют именно иностранная принадлежность или «связи» с Россией, отметил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло.

«В проекте оборонного бюджета задача поставлена чётко — найти любые экстремистские группы, которые можно обвинить в получении помощи из России. Идеологического оттенка здесь нет, только политический. Россию обвиняют в том, что она якобы прямо заинтересована в дестабилизации политической ситуации США любыми инструментами», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, усилия по поиску «российской угрозы» направлены сейчас на то, чтобы начать кампанию по перекладыванию ответственности за беспорядки в США на РФ.

«Это очень удобно — сказать, что имеющие сугубо внутреннюю природу протесты как-то инспирированы Россией. Проблема в том, что, когда в США начались протесты, как федеральные, так и местные власти просто растерялись. Сейчас же они ищут отговорки, чтобы в конце концов найти виноватых в этих событиях за пределами страны», — пояснил Манойло.

Похожей точки зрения придерживается профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Как он подчеркнул в беседе с RT, призыв найти неких «связанных с Россией» экстремистов говорит о том, что в США пытаются раскрутить «новую кампанию против Москвы».

«Правда, если следовать этой логике, то надо признать, что сегодня главной «экстремистской» организацией в США является Демократическая партия, которая поддерживает протесты. Ну а Россия, вероятно, управляет ею — только такие абсурдные выводы можно сделать из подобных обвинений», — подытожил эксперт.

* The German Marshall Fund of the United States (GMF; Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов) (США))— организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.