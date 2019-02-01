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Поиск пророссийских политических сил на Украине – это порочное занятие - Кофман
01 февраля 2019, 11:39 • 99 • В мире
Экс-глава МИД ДНР сделал заявление о порочности поиска пророссийских сил в Незалежной.
Поиск пророссийских политических сил в данное время является порочным занятием, заявил экс-глава МИД Донецкой Народной Республики Александр Кофман. Он уверен, что ни к какому результату подобные пересуды не приведут.
Он привел в пример советское правительство периода Великой Отечественной войны, которое не занималась поиском политических сил в нацистской Германии.
Ранее было сделано заявление, что передача Украине заключённых из республик Донбасса, арестованных до начала конфликта, может состояться уже в начале февраля 2019 года. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая в четверг провела переговоры с представителем ОБСЕ Тони Фришем.
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