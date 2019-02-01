Поиск пророссийских политических сил на Украине – это порочное занятие - Кофман

Поиск пророссийских политических сил в данное время является порочным занятием, заявил экс-глава МИД Донецкой Народной Республики Александр Кофман. Он уверен, что ни к какому результату подобные пересуды не приведут.

Он привел в пример советское правительство периода Великой Отечественной войны, которое не занималась поиском политических сил в нацистской Германии.

Ранее было сделано заявление, что передача Украине заключённых из республик Донбасса, арестованных до начала конфликта, может состояться уже в начале февраля 2019 года. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая в четверг провела переговоры с представителем ОБСЕ Тони Фришем.