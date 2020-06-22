Поиск преемника и манипуляции: Путин одним решением разрубил целый клубок интриг - эксперт

В разговоре с Царьградом политолог Наталия Елисеева отметила, что поправка в Конституцию, связанная с обнулением президентских сроков, вызвала большой резонанс. Но ответа на него со стороны власти не было. Выступление президента Владимира Путина дало объяснение, считает Елисеева.

"Но он в своём ответе ещё указал важное дополнение, именно касательно преемника и касательно того, что в принципе будет происходить. Потому что, если нет ясности, в государстве на разных уровнях может начаться определённый балаган. Если нет понимания, что будет дальше, в течение нескольких лет, действительно могут начаться поиски преемника. А это за собой влечёт какие-то манипуляции, интриги, какие-то возможные финансовые и прочие договорённости и обещания, что не пойдёт никоим образом не то что на благо государству, но элементарно на благо того направления, в котором эти люди будут непосредственно работать. И то же самое касается и населения. Потому что, так или иначе, пока есть понимание, что, условно, Путин - президент до 2024 года, то есть некое ощущение стабильности. Но мы прекрасно понимаем, что 2024 год приближается, а понимания, кто будет дальше, нет", - объяснила ситуацию политолог.

Фактически, добавляет она, было непонятно, есть ли этот мистический преемник и будет ли вообще.

"И, таким образом, Путин вчера по факту вот эту мистификацию вокруг будущего России, какие-то там интриги, поиски и подлоги, сразу нивелировал. То есть он заявил, что я ещё не определился, но такая возможность есть. Потому что, если мы посмотрим на поведение тех же элит, последние полтора года плодились слухи о трансфере, плодились слухи о переделе системы, плодились слухи о том, кто будет преемником, то есть перебирались все силовики, перебирались губернаторы. Было гадание на кофейной гуще. И более того, у некоторых представителей элит сложилось ощущение, что президент уже ушёл. То есть они по факту говорили о нём, как будто это уже свершившийся факт, что всё. Они уже были в поисках будущего, и это накладывало отпечаток на работу. И, по сути, президент своим заявлением всех возвращает на землю. Он говорит, что, во-первых, я ещё здесь, я ещё действующий президент России. А во-вторых, может быть, я не уйду", - расшифровала заявление Путина Елисеева.

При этом она подчеркнула, что глава государства не сказал, что он точно будет баллотироваться на следующий срок, но дал понять, что такое возможно.

"Он говорит, что давайте мы всё-таки будем жить настоящим, смотреть в настоящее. Потому что да, поправки, так или иначе, не задают безусловный вектор будущего, но они закрепляют ряд моментов, в том числе и по абсолютно различным сферам нашей жизни. Но именно в этом ключе эта поправка даёт мне возможность баллотироваться ещё раз. Поэтому как бы не надо гадать, не нужно заниматься мистификацией, не нужно заниматься каким-то поиском и отвлекаться от работы. Я ещё здесь, и давайте будем работать", - добавила Елисеева.