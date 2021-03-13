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Погулял, пообедал, развлёкся: По базе ВВС США весь день бродил бездомный-неформал

13 марта 2021, 05:30  •  65 • В мире
По базе военно-воздушных сил США, расположенной в штате Мэриленд весь день бродил бездомный-неформал. Вид у этого человека был соответствующий, но он прекрасно провёл время: погулял, пообедал, развлёкся.
На авиабазе Эндрюс один из пилотов обратил внимание на человека, которого раньше не видел. Сообщил, куда следует. Незнакомца задержали.
Неудивительно, что мужчина привлёк внимание. Выглядел он весьма своеобразно. Одна только ярко-розовая кепка с помпонами, которые напоминают уши мыши, чего стоит.
Выяснилось, что этот человек бездомный. Он погулял, пообедал, развлёкся на военной авиабазе. Заняло это пять часов. Охранник на входе внимания на странного посетителя не обратил, документы не проверил. Дальше путь через сломанное ограждение на контрольно-пропускном пункте вообще был прост, сообщил телеканал CNN.
Бездомный с "мышиными ушами" осмотрел стоянку самолётов, пообедал в столовой для служащих авиабазы, устроил себе "экскурсию" по салону Boeing C-40 Clipper – на таких лайнерах летают представители администрации Соединённых Штатов.

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