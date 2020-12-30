Погулял на 300 миллионов: Навального дома ждёт новое дело

Следственный комитет России во вторник возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" против Навального и ряда других лиц.

По версии следствия, Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в России), Фонд поддержки СМИ "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан и ещё несколько подконтрольных Навальному организаций собрали с граждан более 588 млн рублей пожертвований на свою деятельность. Однако более половины этой суммы было потрачено на личные нужды Навального.

Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели. Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, говорится в сообщении.

Следственный комитет уточняет, что блогер покупал на средства фондов личное имущество, материальные ценности и оплачивал свой отдых за границей.

Напомним, что накануне ФСИН России заявила, что условно осуждённый Навальный нарушает требования суда по обязательной явке в контролирующий орган. При этом его нежелание отмечаться не связано с состоянием здоровья. Ведомство обратило внимание, что ещё в октябре Навальный полностью восстановился после инцидента в самолёте. Примечательно, что согласно статье 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ при неисполнении требований суда условный срок может быть заменён на реальный.