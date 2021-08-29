«Погрязла в пороках партийной номенклатуры»: почему Союз коммунистической молодёжи выступил против КПРФ

Союз коммунистической молодёжи (СКМ) устроил в центре Москвы акцию, на которой призвал КПРФ сняться с выборов в Госдуму. В организации заявили, что сегодня партия Геннадия Зюганова не соответствует идеалам коммунизма, так как в её рядах числятся состоятельные бизнесмены. Ранее ЦИК РФ опубликовала сведения об имуществе и доходах кандидатов от КПРФ на парламентских выборах. Из этих данных следует, что некоторые члены партии владеют автомобилями премиум-класса, а также недвижимостью за рубежом. По словам аналитиков, критика со стороны СКМ в адрес КПРФ во многом справедлива. Эксперты отмечают, что такие упрёки звучат уже давно, однако в КПРФ на это предпочитают не обращать внимания.

В пятницу, 27 августа, Союз коммунистической молодёжи провёл в Москве акцию против участия КПРФ в выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. Мероприятие началось у памятника Карлу Марксу на площади Революции, откуда активисты движения направились к зданию российского парламента.

Участники акции выразили недовольство тем, что в рядах КПРФ числится немало состоятельных бизнесменов. По их мнению, эти люди представляют тот самый буржуазный социальный слой, с которым призывали бороться Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

«Маркс, Ленин, Сталин и Мао были бы в шоке от таких «коммунистов», живущих в роскошных особняках, владеющих офшорами за границей и элитной зарубежной недвижимостью», — заявила на мероприятии член Союза коммунистической молодёжи Дарья Анисимова.

Акция СКМ: активисты из СКМ, одетые в стиле советских карикатур на буржуазию в чёрные фраки и цилиндры

© Союз коммунистической молодёжи

По словам активистки, при таком положении дел в партии у членов КПРФ «нет морального права говорить от лица трудового народа».

«Однако господа-товарищи из зюгановской свиты имеют наглость постоянно лицемерно причитать о судьбах Родины и нелёгкой доле рабочего человека, которого они видят исключительно из окон своих элитных автомобилей», — сказала она.

В беседе с RT Дарья Анисимова отметила, что КПРФ ведёт себя нечестно, эксплуатируя левые лозунги, поскольку эти идеи на самом деле чужды многим её членам и спонсорам.

«Ни один из баллотирующихся в Думу членов КПРФ не соответствует идеологии коммунизма. Советские коммунисты, настоящие коммунисты, были бы разочарованы, если бы увидели, во что превратилась партия сегодня. Её члены просто нечестно себя ведут, используя коммунистические лозунги, которые близки многим россиянам», — сказала она.

Член Союза коммунистической молодёжи Дарья Анисимова

Дарья Анисимова также сообщила, что в СКМ довольны тем, как прошла эта акция. По её словам, Союз коммунистической молодёжи продолжит отстаивать подлинные идеалы коммунизма.

«Наша организация хочет показать гражданам, которые верны идеалам коммунизма, честным людям труда, что КПРФ — это не то, что необходимо сегодня коммунистическому движению. Поэтому мы и призываем всех кандидатов от КПРФ сняться с выборов в Госдуму», — заключила она.

Стоит отметить, что это не первая подобная акция СКМ. В июле активисты движения пришли к зданию Саратовской областной думы, где хотели встретиться с членом КПРФ Николаем Бондаренко. Молодые коммунисты намеревались уговорить его поднять внутри партии вопрос об обновлении КПРФ и омоложении её руководства.

«При Геннадии Зюганове КПРФ погрязла в пороках правящей партийной номенклатуры и контрактах со спонсорами», — говорилось в заявлении СКМ.

Впрочем, Бондаренко тогда так и не вышел к молодым коммунистам.

Автомобиль для коммуниста

В ходе акции члены СКМ напомнили, что многие представители КПРФ имеют в собственности люксовые автомобили зарубежного производства, что противоречит заявленной идеологии партии.

Действительно, из ранее опубликованных ЦИК РФ данных о доходах членов КПРФ следует, что многие из членов этой политической силы отдают предпочтение дорогим иномаркам.

Геннадий Зюганов

РИА Новости

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Так, баллотирующийся в Госдуму от КПРФ бизнесмен Андрей Митрофаненков владеет 12 транспортными средствами. Среди них — легковые автомобили премиум-класса BMW X6 xDrive30d 2019 года выпуска, Infiniti QX70 и Toyota Camry (оба 2020 года выпуска).

Его товарищ по партии Николай Езерский, который включён на предстоящих выборах в региональную группу №33 в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, ездит на Mercedes и Lexus.

Популярностью среди членов КПРФ пользуется марка Porshe. На таком автомобиле, в частности, передвигается Сергей Казанков, выдвинутый на выборах в Госдуму в Марийском одномандатном избирательном округе №22.

А у Владимира Блоцкого сразу два авто этой марки: Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S (оба 2013 года выпуска). Новые автомобили этих моделей сегодня стоят в сумме не менее 15 млн рублей. Напомним, Блоцкий включён на предстоящих выборах в список региональной группы №25 от Кировской и Нижегородской областей.

В свою очередь, действующий депутат Госдумы Дмитрий Кузякин, который баллотируется в нижнюю палату парламента VIII созыва от Мордовии, имеет в собственности три автомобиля BMW. Два из них были выпущены в 2018 году, один — в 2015 году.

В семье лидера партии Геннадия Зюганова, судя по всему, отдают предпочтение продукции немецкого концерна Volkswagen AG. Так, по данным портала «Журналистский контроль», председатель ЦК КПРФ имеет в своём автопарке автомобиль Volkswagen Touareg (в различных комплектациях его начальная цена 5—5,5 млн рублей). А его дочь владеет Volkswagen Tiguan (цена автомобиля составляет примерно 2—3 млн рублей).

Заграничные активы партии

Как отметили в своём обращении активисты Союза коммунистической молодёжи, среди членов КПРФ есть и обладатели недвижимости за рубежом. Так, уже упомянутый Владимир Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 кв. м в Великобритании.

Семья его коллеги по партии, депутата ГД от КПРФ Михаила Берулавы, владеет двумя квартирами в Болгарии площадью около 50 кв. м каждая. При этом вид на жительство, по данным портала reporter.kg, депутат оформил в Чехии.

Супруга депутата заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ Александра Рассудова владеет в Испании апартаментами площадью 117 кв. м и машино-местом, занимающим более 800 кв. м. Также в собственности семьи политика числится несколько земельных участков и квартир в России.

Павел Грудинин

РИА Новости

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Активы за рубежом имеются ещё у одного члена КПРФ — Павла Грудинина. Данный факт уже помешал ему баллотироваться в Госдуму: в июле этого года ЦИК исключил его из списка КПРФ в связи с невыполнением требований закона закрыть счета в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Данное решение было принято после заявления его бывшей жены Ирины. Она сообщила, что политик скрывает информацию о владении акциями белизского офшора Bontro Ltd.

В КПРФ попытались опротестовать решение Центризбиркома, подав жалобу в Верховный суд РФ, однако инстанция оставила решение ЦИК в силе.

После этого руководство КПРФ решило обратиться в президиум Верховного суда. Одновременно с этим партия подготовила обращение в Европейский суд по правам человека, однако, по словам Геннадия Зюганова, коммунисты хотят всё же решить вопрос в российском суде.

«Я абсолютно уверен, что Европейский суд восстановит права Грудинина, но боюсь, что это будет уже за рамками выборной кампании», — сказал Зюганов 25 августа.

Стоит отметить, что ранее коммунисты сами предлагали на законодательном уровне запретить чиновникам и другим должностным лицам иметь в собственности зарубежную недвижимость или обладать видом на жительство в других странах.

«В партии критику не замечают»

Опрошенные RT эксперты отметили, что критика молодых коммунистов в адрес КПРФ во многом справедлива, однако вряд ли в партии Геннадия Зюганова к ней прислушаются.

«Деятельность КПРФ серьёзно расходится с идеями отцов-основателей партии и идеологов коммунизма. Но они полагают, что все эти расхождения можно объяснить окружающими обстоятельствами. Поэтому на такую критику они не обращают внимания, хотя она часто для них неприятна, особенно когда это касается публикаций о роскошных коллекциях автомобилей и других подобных вещах», — сказал в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Символика КПРФ

РИА Новости

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Он также отметил, что сегодня в левом лагере существует серьёзное недовольство политикой КПРФ.

«У действий СКМ, скорее всего, не будет никаких последствий. Но надо понимать, что подобная акция — это не первый и не последний сигнал о том, что среди левых сил есть выраженное недовольство КПРФ и её партийными олигархами. Но в партии критику не замечают или же называют её злонамеренными действиями своих политических оппонентов», — говорит Александр Асафов.

Схожей позиции придерживается и председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Партия очень неоднородна. Там есть очень состоятельные люди и люди с очень скромными доходами. Со стороны молодых активистов, да и со стороны основного электората КПРФ, нередко звучат упрёки в том, что думские коммунисты на словах выступают за социальное равенство, а на деле привлекают в свои ряды крупных бизнесменов. Такая критика звучит на самом деле уже больше двадцати лет, но ничего не меняется», — сказал аналитик в комментарии RT.

По словам Александра Асафова, такая политика КПРФ во многом разобщает левые силы.

«Сегодня в РФ левый политический лагерь разобщён, в том числе из-за тех самых «олигархов» из КПРФ, с которыми довольно сложно найти общий язык идеологически заряженным активистам, в первую очередь среди молодёжи», — заключил Александр Асафов.