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"Погрузит страну в кровь": на Украине раскрыли план Порошенко против Зеленского

02 июля 2020, 20:00  •  100 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Стране предрекли жуткий хаос, после которого она перестанет существовать
Петр Порошенко готовит на Украине "кровавый" госпереворот, после которого президент Владимир Зеленский потеряет власть. С таким предупреждением выступил депутат Верховной рады Илья Кива.
"Сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти",
– заявил депутат. По его словам, Порошенко объединился с националистами, которые помогут осуществить его план. Он добавил, что Зеленский станет "сакральной жертвой", которая так нужна этой "банде".
Политик считает, что бывший президент Украины заручился поддержкой экс-секретаря СНБО Александра Турчинова – человека, который умеет делать перевороты и был причастен к событиям 2014 года.
Кива сказал в эфире телеканала ZIK: если Зеленский не остановит то давление, которое оказывают на украинцев сейчас, то страна и вовсе прекратит существовать.
Напомним, что Петр Порошенко призвал жителей страны сегодня выйти на Майдан, чтобы противостоять "пророссийскому реваншу". Илья Кива же считает, что на Украине уже подготовили банду боевиков, которая будет расстреливать людей прямо на улице.

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