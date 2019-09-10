Погрузились в думу: чего ждать от нового парламента Москвы

Впервые за долгое время почти половину мест в столичном парламенте получили оппозиционные партии. По итогам единого дня голосования КПРФ, «Справедливой России» и «Яблоку» удалось обеспечить себе два десятка кресел в новом созыве Мосгордумы. По мнению экспертов, определять законодательную повестку в Москве продолжит «Единая Россия», но теперь ей придется учитывать интересы оппозиционных фракций. В целом кампания-2019 завершилась без неожиданностей: лидирующие позиции сохранила партия власти, а действующие главы регионов уверенно одержали победу во всех 16 регионах, где прошли губернаторские выборы. Высокий результат Александра Беглова в Петербурге политологи связывают с предложенной им программой развития города, поддержанной жителями. А вот в хабаровском «чуде» ЛДПР они увидели результат административного давления со стороны действующего главы региона.

Придется договориться

После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы получили 26 из 45 депутатских мандатов в Мосгордуму, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— Явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 — кандидатам от КПРФ, три — представителям партии «Яблоко», три — кандидатам от партии «Справедливая Россия». Остальные — самовыдвиженцам, — уточнил он.

С учетом поддержанной «Яблоком» Дарьи Бесединой оппозиционные партии могут претендовать на 20 депутатских кресел. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, уже заявил, что партия рассчитывает получить 25 мандатов. Получив большинство в гордуме, ЕР сможет определять ее повестку, но наличие большого количества оппозиционных депутатов заметно поменяет ее формат, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Фракции ЕР придется идти на различные компромиссы с оппозицией по важным вопросам, и это повысит градус политической жизни в стенах московского парламента, — пояснил он «Известиям».

Кроме того, в будущем единороссы смогут сформировать коалицию с другими депутатами, считает глава фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

— Учитывая, что ряд этих людей ранее уже плодотворно взаимодействовали с мэрией, думаю, проблем с преодолением требования в 30 депутатов (именно столько парламентариев необходимо для организации «блокирующего большинства». — «Известия») у власти не будет, — пояснил эксперт.

После выборов Мосгордума стала более «политической», считает гендиректор Агентства политической и экономической информации Дмитрий Орлов.

— С оппозиционными фракциями необходим постоянный диалог, и это — вызов как для московских властей, так и для «лояльного пула», — подчеркнул политолог в беседе с «Известиями». — Часть оппозиционных депутатов определенно готовы к сотрудничеству с мэрией, и это облегчает задачу.

И все-таки ожидать кардинальных изменений в работе Мосгордумы не стоит, уверен политолог Антон Хащенко.

— Увеличившееся представительство оппозиции может сделать повестку более насыщенной и живой, но в целом обладание «контрольным пакетом» позволит ЕР и дальше проводить необходимые решения по ключевым вопросам, — отметил эксперт.

Не сильно повлияла на общий расклад, считает он, и пресловутая технология так называемого умного голосования (проект несистемной оппозиции с рекомендациями, за кого голосовать на выборах, чтобы не допустить победы провластных кандидатов). Победа трех кандидатов от «Справедливой России» является только их заслугой, заявил на пресс-конференции лидер партии Сергей Миронов. Не связывает высокий результат партии на выборах в Мосгордуму с «умным голосованием» и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

— Безусловно, высокий результат и победа наших кандидатов в 13 округах — это слаженная работа КПРФ, –— заявил он «Известиям».

Сомнению не подлежат

Все действующие главы субъектов, где 8 сентября проходили выборы, одержали победу в первом туре, набрав от 56,15% голосов (Валерий Лимаренко в Сахалинской области) до 89,61% (Александр Осипов в Забайкальском крае).

Участвовавшие в выборах руководители регионов доказали свою состоятельность, прокомментировала итоги единого дня голосования председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Все губернаторы и исполняющие обязанности выиграли с большим отрывом. Поэтому никто не может подвергать сомнению результаты выборов, — сказала она.

Одной из самых интересных и ярких кампаний стали выборы губернатора Санкт-Петербурга, где Александр Беглов, по данным на 9 сентября, получил 64,45% голосов избирателей. В качестве своего представителя в верхнюю палату парламента он планирует выдвинуть Валентину Матвиенко. Сенатор уже заявила, что не будет самостоятельно баллотироваться на пост спикера Совфеда, но примет предложение вновь возглавить палату, если оно поступит. В том, что Александр Беглов победит в первом туре, Валентина Матвиенко, по ее словам, не сомневалась.

— Я не ориентируюсь на социологические исследования. Я хорошо чувствую настроение города, — заявила она.

Из всех кандидатов, которые участвовали в избирательной гонке, только у Александра Беглова была реальная программа развития города. Так объяснил «Известиям» убедительную победу врио губернатора директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

— Все остальные использовали популистскую технику — «за всё хорошее, против всего плохого». Без конкретных цифр и планов. И это было заметно городу, — уточнил он.

Конфетно-букетный период

На региональных выборах самым заметным оказался финал избирательной кампании в Хабаровском крае, главой которого в прошлом году стал представитель ЛДПР Сергей Фургал. 8 сентября кандидат от этой же партии Иван Пиляев победил на довыборах в Госдуму, а либерал-демократы получили 34 из 35 мест в Хабаровской городской думе. Кроме того, ЛДПР достались 24 из 25 мест и в гордуме Комсомольска-на-Амуре — второго по величине города края.

Партия показала блестящий результат на выборах, поспешил заявить лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Однако эксперты связывают неожиданный результат ЛДПР в отдельно взятом регионе исключительно с использованием административного ресурса.

По мнению Дмитрия Орлова, «хабаровский феномен» объясняется прежде всего жестким давлением на кандидатов «Единой России», а также влиянием на выборы клановых и родственных связей. А как заметил Константин Костин, у избирателя продолжается с недавно избранным губернатором края так называемый «конфетно-букетный период», когда за ранее данные обещания и не выполненные обещания спрашивать пока не стали. И он может «делиться» рейтингом с политиками, о поддержке которых заявляет публично.