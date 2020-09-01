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Погружается в вечную кому? Как коронавирус "убил" один из самых знаменитых городов мира
01 сентября 2020, 07:20 • 31 • В мире
Издание Berlingske сообщило о бегстве ньюйоркцев. Так, по мнению авторов статьи, коронавирус "убил" один из самых знаменитых городов мира. Теперь Нью-Йорк ждёт либо "вечная кома", либо период возрождения, полагает обозреватель.
Смертоносная пандемия, расовые беспорядки, всплеск преступности, бездомные, нападающие на пассажиров подземки и онанирующие на улицах, - так обозреватель издания Berlingske описывает происходящее на улицах Нью-Йорка, сравнивая реальность с фильмом-катастрофой.
В результате, отмечается в статье, даже самые преданные ньюйоркцы отказываются от жилья и готовы переехать.
"Точных данных о количестве уезжающих нет, но подсчёты свидетельствуют, что только с марта по май от великолепной урбанистической панорамы отказались почти полмиллиона человек", - говорится в статье.
Транспортные компании, в свою очередь, рапортуют о небывалых очередях. Один из самых знаменитых городов мира изменился, констатирует автор статьи - с момента эпидемии больше 5 тысяч компаний закрылись насовсем, масса рабочих мест исчезла, вырос уровень преступности - только число инцидентов с использованием огнестрельного оружия подскочило до 84%.
"Неужели город скоро погрузится в вечную кому или всё-таки есть надежда на быстрое возрождение?", - задаётся вопросом автор материала.
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