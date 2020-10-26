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Погромы BLM ещё цветочки? Осуждённый в США Бут напророчил американцам новую гражданскую войну
26 октября 2020, 13:50 • 244 • Политика
Российский бизнесмен Виктор Бут, осуждённый в США на 25 лет, напророчил американцам новую гражданскую войну, которая разразится после выборов президента. Судя по словам Бута, регулярно устраиваемые в городах погромы BLM покажутся цветочками.
Итак, 3 ноября американцам предстоит выбрать своего нового президента. Кандидатур всего две: действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и его противник - демократ Джо Байден. Об их непримиримости друг к другу свидетельствуют не только громкие речи кандидатов в период предвыборной агитации, но и проведённые дебаты, во время которых и Трамп, и Байден не стеснялись применения приёма взаимных оскорблений.
Российский бизнесмен Виктор Бут, осуждённый в США на 25 лет лишения свободы, предсказал американцам новую гражданскую войну, которая развернётся сразу после выборов президента. И поделился своими соображениями в переписке с "РИА Новости".
"Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдёт в учебники истории как официальная дата начала второй гражданской войны в США", - высказал своё мнение Бут, указав на то, что и Трамп, и Байден поражения на выборах не признают.
По словам бизнесмена, регулярно устраиваемые в городах погромы и протесты сторонников BLM -движения покажутся цветочками. Бут уверен, что обе партии "готовы использовать любые трюки и приёмы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет".
Среди них не исключены не только массовые беспорядки и "майданные" технологии, но даже захват Белого дома.
Напомним, бизнесмена Виктора Бута приговорили в 2012 году в США к 25 годам тюрьмы, обвинив его в поставке оружия террористической организации. Восемь лет назад его экстрадировали из Таиланда в Соединённые Штаты. Кроме того, суд обязал предпринимателя уплатить штраф в $15 млн. Бут неоднократно подчёркивал, что дело против него сфальсифицировано, а сам он невиновен.
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