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Погребинский предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки МВФ с Украиной

17 апреля 2020, 10:10  •  79 • Украина
Киев, 17 апреля. Политолог Михаил Погребинский предсказал бегство президента Украины Владимира Зеленского в случае срыва сделки с Международным валютным фондом (МВФ) об очередном кредите.
Погребинский отметил, что две трети доходной части бюджета Украины составляют заимствования, и без кредита МВФ Киев не сможет выплатить пенсии и зарплаты. В случае запуска печатного станка доллар через полтора-два месяца будет стоить около 300 гривен, заявил политолог.
По итогам изменений госбюджета Украины на 2020 год украинский ВВП сократится на 3,9% вместо прогнозируемого ранее роста в 3,7%, курс гривны составит 29,5 за доллар США вместо ранее прогнозируемых 27 гривен, инфляция — 8,7% вместо 5,5%.
Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года, сообщила «Газета.ру». Документ был важен для принятия новой кредитной программы МВФ.
В поддержку законопроекта высказались 259 депутатов при необходимом минимальном количестве в 226 голосов. Его принятие было одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для оказания дополнительной кредитной помощи Украине.
В первые два года действия закона покупать сельхозземли будет разрешено только физическим лицам — гражданам Украины с ограничением не более 100 гектаров в одни руки. Юрлица смогут покупать землю с 2024 года — не более 10 тысяч гектаров на юридическое лицо.
Автор: Матвей Прозоров

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