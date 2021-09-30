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Погребинский о газовой борьбе Украины с Венгрией: "А нас за що?"

30 сентября 2021, 07:20  •  50 • Политика
Политолог Михаил Погребинский иронично прокомментировал газовую борьбу Украины с Венгрией. "А нас за що?" - описал он реакцию Киева.
Украина не сможет экономически или политически помешать выполнению газового контракта, который Венгрия заключила с Россией. Об этом газете "Взгляд" заявил политолог Михаил Погребинский.
Ранее стало известно, что Будапешт договорился о поставках газа с "Газпромом" в обход Украины, срок действия контракта составит 15 лет. Последняя начала шантажировать венгерскую сторону, угрожая прекращением транзита и подачей жалоб в инстанции ЕС.
Погребинский напомнил, что Киев долгое время игнорировал проблемы венгерского меньшинства в Закарпатье, которое подвергалось дискриминации. Поэтому ответу Будапешта не стоит удивляться.
"Это обычная политика Украины в духе "а нас за що?" - отметил эксперт.
Единственной проблемой для Венгрии могут стать только дальнейшие попытки украинских властей создать максимально неблагоприятные условия для представителей венгерского меньшинства. Однако подобные действия могут спровоцировать негативную реакцию со стороны Брюсселя.
Власти ЕС долго терпят "украинскую наглость", игнорируя многочисленные нарушения. При этом Венгрия всё ещё остаётся членом содружества.
Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Сергей Марков, угрозы вредят самому Киеву, ибо они наглядно демонстрируют ненадёжность украинского маршрута. А Венгрия получила дополнительные стимулы для заключения новых контрактов с Москвой.
"Попытки остановить газ, они приведут к тому, что не только Венгрия, но и многие другие по возможности начнут заключать контракты с "Газпромом" без использования украинской газотранспортной системы", - прогнозирует эксперт.

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