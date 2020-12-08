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Погранзоны с Россией исчезнут после 13 лет: В Литве объяснили причины решения
08 декабря 2020, 22:25 • 98 • Политика
На некоторых участках государственной границы Литвы с Калининградской областью упразднят пограничные зоны. Об этом сообщила Госпогранслужба (ГПС) Литвы и объяснила причины решения. Погранзоны с Россией исчезнут после 13 лет.
В 2007 году на границе России и Литвы были установлены погранзоны. Теперь, спустя 13 лет, их решено ликвидировать.
Пресс-служба ГПС Литвы сообщила, что речь идёт о территориях вдоль рек Шешупе, Нямунас и Ширвинта. Решение коснётся и части сухопутной границы, оснащённой системой видеонаблюдения.
Участки возле ряда путепроводов и мостов по-прежнему будут иметь статус охранной зоны. Это связано с высоким риском преступности. Охранная зона останется на озере Виштитись и в приграничных водах, где трудно отслеживать ситуацию на границе.
В Госпогранслужбе Литвы объяснили причины решения упразднения погранзон. Их сразу несколько. Во-первых, необходимо снизить административную нагрузку. Во-вторых, физические и юридические лица не будут скованы ограничениями, мешающими им развивать туризм, вести хозяйственную и рекреационную деятельность.
До этого от границы с Россией на территорию Литвы простирались пограничные зоны, ширина которых составляла от 50 метров до нескольких километров. Чтобы находиться там, а также в пограничных водах и на берегах, где проходит внешняя граница, необходимо было получать специальные разрешения.
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