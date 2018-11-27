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Погрануправление ФСБ опровергло сообщения украинских СМИ о перекрытии границы с Крымом
27 ноября 2018, 18:24 • 79 • Политика
Пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму работают в штатном режиме. Об этом рассказали журналистам в пограничном управлении ФСБ России по региону во вторник в ответ на просьбу прокомментировать сведения украинских СМИ о том, что граница якобы перекрыта для российских граждан.
До этого украинские СМИ рассказали о том, что Украина якобы ввела ограничения на границе с Крымом по пропуску граждан России. При этом российские граждане якобы не пропускаются ни в страну, ни из нее, утверждалось в сообщении.
Однако, по сообщению погрануправления ФСБ, все пункты пропуска в Крыму работают в штатном режиме. Кроме того, они работают на въезд и выезд автомобилей и пропуск в пешеходном порядке.
В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области рассказали, что на территории области работают в круглосуточном режиме восемь пунктов пропуска, в том числе 7 для автомобилей и 1 авиационный.
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