Погрануправление ФСБ опровергло сообщения украинских СМИ о перекрытии границы с Крымом

Пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму работают в штатном режиме. Об этом рассказали журналистам в пограничном управлении ФСБ России по региону во вторник в ответ на просьбу прокомментировать сведения украинских СМИ о том, что граница якобы перекрыта для российских граждан.

До этого украинские СМИ рассказали о том, что Украина якобы ввела ограничения на границе с Крымом по пропуску граждан России. При этом российские граждане якобы не пропускаются ни в страну, ни из нее, утверждалось в сообщении.

Однако, по сообщению погрануправления ФСБ, все пункты пропуска в Крыму работают в штатном режиме. Кроме того, они работают на въезд и выезд автомобилей и пропуск в пешеходном порядке.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области рассказали, что на территории области работают в круглосуточном режиме восемь пунктов пропуска, в том числе 7 для автомобилей и 1 авиационный.