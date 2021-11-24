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Погранслужба Украины объявила о спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией
24 ноября 2021, 13:00 • 105 • Политика
Пограничная служба Украины объявила о начале специальной операции "Полесье" на границе с Белоруссией.
По данным украинского ведомства, спецоперацию координирует государственная пограничная служба совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ "и другими задействованными резервами".
Как заявил замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Уточняется, что границу будут контролировать увеличенные пограничные наряды. Одновременно с этим власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегальных мигрантов. В спецоперации будут задействованы беспилотники, авиация и другие средства наблюдения.
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