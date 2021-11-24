Погранслужба Украины объявила о спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией

Пограничная служба Украины объявила о начале специальной операции "Полесье" на границе с Белоруссией.

По данным украинского ведомства, спецоперацию координирует государственная пограничная служба совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ "и другими задействованными резервами".

Как заявил замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Уточняется, что границу будут контролировать увеличенные пограничные наряды. Одновременно с этим власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегальных мигрантов. В спецоперации будут задействованы беспилотники, авиация и другие средства наблюдения.