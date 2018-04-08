Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД РФ назвали информационным вбросом сообщения о химатаке в городе Дума
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об окончании тяжёлых испытаний для У...
Унионисты толкают Молдову к унире
Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло ни...
Главная / Украина

Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе

08 апреля 2018, 14:39  •  78 • Украина

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины обвиняет дипломатов РФ в отказе предоставить доступ к своим автомобилям, в которых находились члены экипажа рыболовецкого сейнера "Норд", при попытке 7 апреля выехать в Россию через пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская область). Об этом заявил в воскресенье помощник главы Госпогранслужбы, спикер ведомства Олег Слободян.

"Представители дипкорпуса РФ пытались препятствовать действиям пограничников. Членов экипажа держали закрытыми в микроавтобусах, не давали пограничникам доступа к ним", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Слободян добавил, что об этой ситуации уведомлен МИД Украины, а также правоохранительные органы страны. "Мы проинформировали МИД и другие правоохранительные органы, что касается реакции в правовом поле. Каждый будет принимать решение в соответствии с компетенцией, наблюдается ли в действиях дипкорпуса признаки какого-либо уголовного дела", - сказал спикер Госпогранслужбы.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что украинские пограничники вечером 7 апреля не выпустили из страны экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" под предлогом отсутствия у него необходимых документов. В погранслужбе заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт "Гоптовка" в Харьковской области на двух автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

При этом в ведомстве обвинили представителей генерального консульства в попытке "вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета". На членов экипажа составлен протоколы по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В посольстве РФ в Киеве заявили корреспонденту ТАСС, что экипаж в настоящее время находится в Харькове, вопрос скорейшей отправки его в Россию в настоящее врем прорабатывается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
07 апреля 2018, 17:39
«Российские паспорта морякам не вернули»: Украина отпустила на свободу экипаж судна «Норд»
07 апреля 2018, 15:54
Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы
08 апреля 2018, 13:09
Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади

Загрузка...
08 апреля 2018, 14:39
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
08 апреля 2018, 09:54
Экипаж судна «Норд» не выпустили с Украины
08 апреля 2018, 03:39
Унионисты толкают Молдову к унире
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
08 апреля 2018, 10:09
Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные национал...
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней...
08 апреля 2018, 03:24
«Нашей семье сейчас нужно быть вместе»: Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с просьбой...
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 апреля 2018, 00:24
Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!
03 апреля 2018, 09:39
«Какой я директор, у меня корова!»: как многодетная мать из глубинки неожиданно оказалась владелицей ломбарда в Москве
03 апреля 2018, 14:39
Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину
02 апреля 2018, 07:40
Око за око, доллар за копейку!
06 апреля 2018, 09:24
Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну
05 апреля 2018, 07:24
Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
05 апреля 2018, 18:39
Чем Россия может ответить Украине на пиратские действия в Азовском море: На прикол у берегов Крыма встанут до 200 украинских судов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.